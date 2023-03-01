Враг может готовить провокации под украинским флагом: актуальные карты боев в Украине

Оккупанты надеются прорвать украинскую линию обороны на Донбассе

Приход марта символичен для Украины, которая с достоинством прошла испытание нынешней зимой со всеми перебоями в коммуникациях. Тем не менее, россияне продолжают готовить очередные массовые удары, а также усилили работу над провокациями на фронте. В частности, и с использованием украинской военной формы и сине-желтого флага для дальнейших обвинений в сторону Киева. В частности, это касается и ситуации в Приднестровье, где в конце концов непризнанной власти пришлось объявить о военных учениях.

При этом по всем направлениям фронта в Украине продолжаются интенсивные бои. Детальнее о них в свежем своде рассказали аналитики Института изучения войны (ISW). В частности, они обращают внимание на возможный рост возможностей украинской армии, что свидетельствует о возможной подготовке к нашему контрнаступлению.

При этом противник продолжает серьезно давить на Донбассе, в том числе тяжелые бои идут вблизи Сватового, Кременной и Бахмута. Продолжается враждебное наступление вблизи Авдеевки и на подступах к Донецку. По всей вероятности, россияне также планируют бросить отдельную часть сил на попытку наступления в Херсонской и Запорожской областях.

Карта боев в Украине 1.03.2023

Восток Украины

За предыдущие сутки в районе Сватово армия рф осуществляла ограниченные наземные атаки. В частности, "горячее" было вблизи Новосельского. Также не утихают противостояния в направлении Кременной. На этом отрезке фронта враг имел больше проблем, в частности наступления российских окупантов были успешно отражены под самой Кременной, а также Невским, Площанкой, Макеевкой, Дибровой и Белогоровкой.

Карта боев на востоке Украины 1.03.2023

По предварительным оценкам аналитиков, российское военное руководство еще считает Луганскую область все еще наиболее успешной с точки зрения их военной инициативы, несмотря на серьезные неудачи наступательных операций. В частности, на это влияет нехватка резервов — как человеческих, так и технических, которые помогли бы противнику увеличить интенсивность или масштаб боев. Тем временем, украинские военные усиливают разведку и прицельные удары по российским военным объектам на оккупированной территории. Из последнего был поражен склад боеприпасов в Кадиевке.

Не уменьшается интенсивность боев и в Донецкой области. Особенно серьезна ситуация на Бахмутском направлении, где враг мог получить определенные тактические успехи за предыдущие сутки. При этом ВСУ продолжают держать оборону, в частности, отбили атаки на сам Бахмут, а также вблизи Дубово-Васильевки, Берхковки, Орехово-Васильевки, Ягодного, Богдановки и Васюковки. Также удалось остановить врага недалеко от Часового Яра и Белой Горы. Отмечается, что улучшилось техническое обеспечение ЧВК "Вагнер" под Бахмутом, так что в последние дни они все активнее приобщаются к попыткам штурма украинских позиций.

Карта боев на Донбассе 1.03.2023

Продолжаются обстрелы вблизи Авдеевки и отдельных пригородов Донецка. За минувшие сутки в этом районе враг пытался наступать вблизи Каменки, Первомайского, Невельского, Красногоровки, а также Марьинки – все атаки удалось отбить.

Юг Украины

Южное направление начинает несколько активизироваться в последние дни. В частности, российские войска предположительно готовятся к наступлению в Херсонской и Запорожской областях. Они все еще находятся в состоянии обороны, но активизируют свою работу с тем, чтобы иметь возможность наступать на отдельных участках этой части фронта. В частности, начались переброски солдат из-под Мариуполя на другие направления.

Карта боев в Херсонской области 1.03.2023

Не исключается и то, что отдельные силы армии рф попытаются прибегнуть к отступлению — в частности, из Кинбурской косы ближе к реке Днепр на левый берег Херсонщины, временно оккупированный. Об этом свидетельствует и меньшая интенсивность обстрелов Николаевской области, ведь враг не решается подходить слишком близко, чтобы не попасть в зону поражения украинской армии.

Обе армии продолжают разведку и отдельные боевые действия в дельте Днепра. Несколько дней назад ВСУ мог удаться отдельный рейд против оккупантов на острове Крухлык, что в 4 км от Херсона. В Генштабе заявляют, что россияне продолжают отдельные провокации, передвигаясь по реке с помощью переоборудованных гражданских судов, что позволяет частично маскироваться и избегать огня украинских военных. Продолжаются точечные удары по сосредоточиям русских военных по всему южному участку фронта. В ответ враг не перестает обстреливать отдельные участки Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Карта боев в Запорожской области 1.03.2023

"Телеграф" ранее рассказывал, что на Запорожском направлении россияне могут снова начать своеобразный ядерный шантаж. В частности, на территории Запорожской АЭС снова начались взрывы после короткого затишья. Это может отрицательно повлиять на ситуацию безопасности вблизи объекта.

Однако приходит "хлопок" и к врагу — в частности, его "заметили" накануне на военном аэродроме в Ейске. И хотя противник пытался прикрываться "учениями", все выглядит как серьезный удар по позициям россиян.