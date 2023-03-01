Активность врага настораживает: в ВСУ предупредили о новом ракетном ударе

Российские военные "прощупывают" на предмет слабых мест украинскую систему ПВО

В ближайшие два дня, 1 или 2 марта, россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине. По словам главы прессцентра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, об этом свидетельствуют предварительные действия противника, в частности, относительно регулярного запуска беспилотников для разведки и предварительных незначительных атак. Это все происходит на фоне регулярных объявлений о вероятной ракетной опасности для самих россиян, регулярно происходящих на местных радиостанциях из-за хакерских атак.

Ситуацию по поводу вероятной атаки Гуменюк описала в эфире национального телемарафона. Она отметила, что в частности, военные наблюдают определенную активность вражеской авиации, которая может свидетельствовать о непосредственной подготовке к очередному удару. Однако пока такая связь прямо не подтверждена.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что в своих расчетах по вероятным планам врага ВСУ опираются на несколько факторов:

сроки, выдержанные врагом после предыдущего массированного ракетного залпа;

предварительные мероприятия, проведенные армией РФ — регулярный запуск дронов, в частности "Шахедов", позволяющий им пытаться проверить нашу систему ПВО.

"Все это может свидетельствовать о достаточно интересном интервале до повтора такой атаки с сегодняшнего вечера и в течение ближайших двух суток", — подчеркнула представительница Сил обороны Юга.

Отметим, что массированного удара по Украине на годовщину полномасштабного вторжения не произошло из-за того, что россия не смогла собрать достаточного запаса ракет. Однако предыдущая подобная атака произошла в субботу, 18 февраля. Кроме того, что враг нанес серьезный удар по Хмельницкому, пострадал даже военный объект, оккупанты еще и в очередной раз прибегли к ядерному шантажу. Об этом свидетельствовал запуск ракет с траекторией полета вблизи АЭС.