Ракетный удар по Хмельницкому: пострадал жилой район, есть раненые (фото)

В Хмельницком есть пострадавшие в результате ракетной атаки

Появились подробности последствий ракетной атаки в Украине 18 февраля. Взрывы произошли в городе Хмельницком. Ракетный залп россияне запустили около 9 часов.

Хмельницкий на карте

Как сообщил мэр города Александр Симчишин в эфире телемарафона, в Хмельницком из-за российского удара пострадал жилой микрорайон. Повреждены 3 учебных заведения и около 10 многоэтажных жилых домов. В результате взрыва ранены.

"Где-то полтысячи окон и балконов уничтожены, повреждена часть техники, в том числе одно частное транспортное средство. Есть двое раненых гражданских, но их жизни ничего не угрожает", — рассказал Симчишин.

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Сейчас на месте работают коммунальные службы и ГСЧС. Они устраняют последствия атаки. О месте попадания не сообщается.

Известно, что остановка у зоны взрыва уничтожена до основания. Фото и видео опубликовали в телеграмм-канале "Реальный Хмельницкий".

Напомним, что силы ПВО сбили 2 из 4 ракет "Калибр", запущенных из Черного моря. Напомним, что предыдущий масштабный ракетный залп был ночью 16 февраля. Были попадания по критической инфраструктуре Львовщины, однако дефицита электроэнергии не произошло. Обломки одной из ракет затем обнаружили на территории Молдовы.