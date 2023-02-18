Ракетний удар по Хмельницькому: постраждав жилий район, є поранені (фото)

У Хмельницькому є постраждалі унаслідок ракетної атаки

З'явилися подробиці наслідків ракетної атаки в Україні 18 лютого. Вибухи сталися у місті Хмельницькому. Ракетний залп росіяни запустили близько 9-ї години.

Хмельницький на карті

За словами мера міста Олександра Симчишина, у Хмельницькому через російський удар постраждав жилий мікрорайон. Пошкоджені 3 навчальних заклади та близько 10 багатоповерхових житлових будинків. Унаслідок вибуху є поранені.

"Десь пів тисячі вікон і балконів знищено, пошкоджена частина техніка, зокрема один приватний транспортний засіб. Маємо двох поранених цивільних, осіб, але їх життю нічого не загрожує", — розповів Симчишин.

У багатоповерхівці потрощило вікна

В магазині вибило двері

Наразі на місці працюють комунальні служби та ДСНС. Вони усувають наслідки атаки. Про місце влучання не повідомляється.

Відомо, що зупинка біля зони вибуху знищена вщент. Фото та відео опублікували у телеграм-каналі "Реальний Хмельницький".

Нагадаємо, що сили ППО збили 2 із 4 ракет "Калібр", запущених із Чорного моря. Зазначимо, що попередній масштабний ракетний залп був уночі 16 лютого. Були влучання по критичній інфраструктурі Львівщини, однак дефіциту електроенергії не сталося. Уламки однієї з ракет потім виявили на території Молдови.