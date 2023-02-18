Рус

Ракетний удар по Хмельницькому: постраждав жилий район, є поранені (фото)

Автор
Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2483
Наслідки ракетного удару Новина оновлена 18 лютого 2023, 11:53
Наслідки ракетного удару. Фото Колаж

У Хмельницькому є постраждалі унаслідок ракетної атаки

З'явилися подробиці наслідків ракетної атаки в Україні 18 лютого. Вибухи сталися у місті Хмельницькому. Ракетний залп росіяни запустили близько 9-ї години.

Хмельницький карта
Хмельницький на карті

За словами мера міста Олександра Симчишина, у Хмельницькому через російський удар постраждав жилий мікрорайон. Пошкоджені 3 навчальних заклади та близько 10 багатоповерхових житлових будинків. Унаслідок вибуху є поранені.

"Десь пів тисячі вікон і балконів знищено, пошкоджена частина техніка, зокрема один приватний транспортний засіб. Маємо двох поранених цивільних, осіб, але їх життю нічого не загрожує", — розповів Симчишин.

Хмельницький вибух сьогодні
У багатоповерхівці потрощило вікна
Хмельницький вибух, фото
В магазині вибило двері

Наразі на місці працюють комунальні служби та ДСНС. Вони усувають наслідки атаки. Про місце влучання не повідомляється.

Відомо, що зупинка біля зони вибуху знищена вщент. Фото та відео опублікували у телеграм-каналі "Реальний Хмельницький".

Нагадаємо, що сили ППО збили 2 із 4 ракет "Калібр", запущених із Чорного моря. Зазначимо, що попередній масштабний ракетний залп був уночі 16 лютого. Були влучання по критичній інфраструктурі Львівщини, однак дефіциту електроенергії не сталося. Уламки однієї з ракет потім виявили на території Молдови.

Теги:
#Хмельницький #Ракетний удар #Ракетна атака