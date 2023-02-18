Ракеты попали в военный объект, есть раненые: новые детали о последствиях взрывов в Хмельницком

Россияне целились в военный объект, пострадали и гражданские

Утром Россия запустила по Украине 4 ракеты калибр. Две ракеты сбили силы ПВО, еще две попали в город Хмельницкий. Взрыв в жилом районе повредил сотни окон и балконов, два человека получили ранения.

Как сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, ракета взорвалась возле остановки общественного транспорта, также попадание в военный объект:

К сожалению, есть попадание в военный объект, также есть еще одно попадание вблизи остановки общественного транспорта, сообщает чиновник. Взрыв повредил гражданские дома, 3 учебных заведения. Взрывная волна повредила сотни окон, получили повреждения 11 автомобилей.

Пострадали также двое гражданских. Люди сами обратились в больницу за помощью. Это мужчина и женщина. Мужчина, имеющий осколочное ранение, находился в маршрутке. Раненым оказана медицинская помощь. Их состояние стабильное, говорится в сообщении.

Как сообщают в местных телеграм-каналах, мужчина, получивший осколочные поражения, ранен на бедре и лице. Другому пострадавшему ничего не угрожает. В настоящее время спасатели продолжают обследовать место взрыва.

Также в сети появилось видео запуска ракет из Черного моря. Его обнародовали разные каналы в соцсетях.

Напомним, что ракеты запустили около 08:30 утра, после чего в стране объявили масштабную воздушную тревогу. До этого большой ракетный обстрел произошел ночью 16 февраля, к счастью — энергосистема страны осталась невредимой.