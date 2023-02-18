Ракети влучили у військовий об’єкт, є поранені: нові деталі про наслідки вибухів у Хмельницькому

Росіяни цілилися в військовий об'єкт, постраждали й цивільні

Зранку рф запустила по Україні 4 ракети калібр. Дві ракети збили сили ППО, ще дві влучили у місто Хмельницький. Вибух у житловому районі пошкодив сотні вікон і балконів, двоє людей отримали поранення.

Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, ракета вибухнула біля зупинки громадського транспорту, також є влучання у військовий об’єкт:

На жаль, є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту, — повідомляє чиновник. Вибух пошкодив цивільні будинки, 3 навчальні заклади. Вибухова хвиля пошкодила сотні вікон, отримали ушкодження 11 автомобілів.

Постраждали також двоє цивільних. Люди самі звернулися до лікарні за допомогою. Це чоловік та жінка. Чоловік, який має осколкове поранення, знаходився у маршрутці. Пораненим надана медична допомога. Їх стан стабільний, йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у місцевих телеграм-каналах, чоловік, який утримав осколкові ураження, має поранення на стегні та обличчі. Іншому постраждалому нічого не загрожує. Нині рятувальники продовжують обстежувати місце вибуху.

Також у мережі з’явилося відео запуску ракет із Чорного моря. Його оприлюднили різні канали у соцмережах.

Нагадаємо, що ракети запустили близько 08:30 ранку, після чого в країні оголосили масштабну повітряну тривогу. До цього, великий ракетний обстріл стався уночі 16 лютого, на щастя — енергосистема країни залишилася неушкодженою.