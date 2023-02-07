Семья Ерофеевых из Запорожья дважды пережила ракетный удар – чудом уцелела, но потеряла все

В сложной ситуации семью поддержали только волонтеры и простые жители города

За последние четыре месяца Олег и Наталья Ерофеевы вместе с сыновьями дважды становились жертвами ракетного удара россиян. Во время первого была полностью разрушена их квартира в центральном районе Запорожья, в результате второго – дачный домик. Семья выжила и еще долго будет преодолевать последствия обстрелов, потому что дети пережили стресс, а все имущество было утрачено.

"Выбраться сами не могли — снимали нас с третьего этажа спасатели"

Дом по улице Сталеваров, 16, где семья Ерофеевых имела двухкомнатную квартиру, стал целью оккупантов еще в начале октября. Тогда россияне нанесли несколько ударов по Запорожью ранним утром, направив ракеты по жилым кварталам.

- Тревога в тот раз не звучала, мы все были дома — я, жена, дети и маленькая собачка, спали, — рассказал глава семьи Олег Ерофеев. – Первый удар – мы выскочили в коридор, где у нас несущие стены. И это нас спасло вместе с тем, что входная дверь была металлическая, качественная. После взрыва наступила тишина, свет начал мигать, потом снизу послышались крики. Я пробрался на балкон, выглянул, а за ним дома просто нет. В подъезде уцелела только площадка между квартирами, а все лестницы обвалились, так что мы выбраться сами не могли.

Снимали нас с третьего этажа спасатели, они прибыли на место, кажется, минут через 15. Потом подъехали знакомые, забрали детей. К счастью, ни мы, ни они не пострадали, но дети были в шоке.

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От разрушенного подъезда квартиру Ерофеевых отделяет одна стена, в которой после взрыва осталась дыра

Олег отмечает, что несколько лет назад сделал в квартире капитальный ремонт, для которого выбирал качественные и недешевые материалы. От ремонта осталось только воспоминание, потому что взрывной волной разбило окна, стены, в одной наружной – дыра, более или менее целыми остались только туалет и ванная комната.

- Был теплый пол, покрытие из искусственного камня, фактурная штукатурка, двери и мебель из натурального дерева – все сделано на заказ, сантехника немецкая, – перечисляет Олег. – Хотелось иметь все таким, чтобы достойно встретить старость и затем передать по наследству детям. Но ничего не осталось. Ждали, что нам разрешат забрать хоть какие-то вещи, но администрация и нас не пускала, и сама ничего не делала. Поэтому мы были вынуждены нанять альпинистов, а час их работы стоит 3 тысячи гривен. Они достали документы, кое-что из детских вещей. И все. А внутри там ужас, ничего так и не было накрыто, так что дождь-снег – все это попадает внутрь.

В квартире на третьем этаже у Ерофеевых была квартира с ремонтом, теперь в ней гуляет ветер

По словам запорожца, его семья потеряла и стоявшую под домом машину. Поэтому мужчина был фактически лишен возможности работать, ведь его деятельность (укладка коммерческого напольного покрытия) предполагает перемещение по городу и перевозку габаритных грузов.

Так выглядел дом по улице Сталеваров, 16 после попадания ракеты

– В тот же день, как все произошло, мы переехали на нашу дачу, она расположена в кооперативе между Вольнянском и Михайловкой, – продолжает Олег. – Здесь рядом нет никаких военных, инфраструктурных объектов, поэтому были уверены, что в безопасности. Одолжил деньги на машину, потому что до ближайшего магазина 6 километров, до города – 30, а жене нужно на работу добираться, кроме того, дети маленькие, не дай Бог, заболеют, так и к врачу не попадешь. Пока все оформил, пока отремонтировал, а это дополнительные расходы, только начал пользоваться. Быт наладили, детям вроде бы лучше стало, они несколько недель провели на западе Украины, отдохнули от тревог… И все повторилось.

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"Остался без всего, еще и с долгами"

Утром 26 января 2023 года Олег отвез жену на завод, вернулся с детьми на дачу. Ребята играли на первом этаже, а мужчина поднялся на второй, потому что как раз не было электричества и он хотел "поймать" мобильный интернет.

- Это случилось в 10:40 – это время показывают разбитые часы. Я только сел в кресло – удар! Мне на голову падает потолок, обломки режут щеку, голову за ухом, но я даже не обратил на это внимания, – говорит Олег. – Бросился вниз, расчищая себе путь, потому что испугался за сыновей. Там все разлетелось вдребезги – техника, стекло в окнах, ребят спасло, что они в углу сидели, только несколько царапин получили. Я их быстро одел, набрал живущего рядом кума, и только тогда заметил, что течет кровь. Кум отвез нас в больницу, где меня зашили. На этой неделе уже должны снимать швы.

Дети во время падением ракеты были на первом этаже, отец – на втором

Глава семьи добавляет: перед взрывом соседи видели в небе крылатую ракету, которая неожиданно стала вращаться и падать, где-то метрах в 10 от земли разорвалась, как раз над участком Ерофеевых. В результате этого фактически снесло крышу дома, разбило все вокруг – беседку, уличную уборную и летний душ, детскую площадку с горкой, а от только что приведенной в порядок машины остались одни колеса.

Эту машину Олег Ерофеев купил на одолженные деньги, но ее уничтожила вражеская ракета

– Наверное, в Украине я один такой, что по мне с семьей дважды россияне попали. Люди поэтому говорят, не личный ли я враг путина, что мне такое "внимание", — говорит Олег, пытаясь прикрыть шуткой свое отчаяние. – 3 февраля мне исполнилось 53 года. Всю жизнь работал, пережил распад Союза, все эти кризисы, на пенсию не заработал и не заработаю. И остался без всего, да еще и с долгами, потому что деньги за машину, которой уже нет, нужно отдавать. И дело не только в том, что без транспорта невозможно ничем заниматься, теперь детей невозможно оставить. Вот мы с вами разговариваем, а старший Ярик (ему шесть) тянет за руку, младший Саша (ему пять) – вообще не отходит ни на шаг, даже в туалет отказывается сам идти. Испуг у них очень сильный.

Больше всего Олега огорчает тот факт, что в сложной ситуации его семью фактически поддержали только волонтеры и рядовые жители Запорожья, которые перечисляли деньги на карту (сделать это могут и наши читатели – № карты Приватбанка 5168 7451 0770 2794. – Авт. ) Местная власть ограничилась финансовой помощью, размер которой не соответствует потерям семьи — ни материальным, ни моральным.

– Документы на землю под дачей у меня есть, но дом не был оформлен, потому что это всегда было дорого. Только в виде исключения Вольнянский сельский совет выделил нам три набора – это три OSB-листа, три доски, три пакета с пленкой, молотком и гвоздями. А остальные люди, у которых также осколки повредили крышу и окна, ничего не получили.

В Запорожье дали 10 тысяч на четверых, но это не помощь, – считает Олег. – Во время встречи жителей разрушенных домов с секретарем горсовета Анатолием Куртевым мы спрашивали, почему такая разница между Запорожьем и Днепром, где ракета попала в многоэтажку. Ведь там освещается в СМИ история каждой семьи, потерявшей жилье, им выделили по нескольку миллионов как из бюджета, так и собранные частным образом. На это мы получили ответ, что нас таких в Запорожье много. Да что там деньги, даже никто из чиновников за все это время не поинтересовался, где мы, как мы. Сейчас нас приютили знакомые – разрешили жить бесплатно в их квартире в Запорожье. Что делать дальше, не знаем, думаем о том, чтобы уехать из города, потому что здесь мы никому не нужны, но куда именно, еще не решили.

В восстановлении разрушенного жилья люди полагаются только на себя

Соседка Олега Ерофеева по дому на улице Сталеваров Ирина Мелентьева, историю которой рассказывал "Телеграф", подтверждает, что в восстановлении жилья люди должны полагаться на себя. Ее квартира также была повреждена, но подлежит восстановлению, поэтому в помещении сейчас идет ремонт. "Балкон, стены нужно было делать с нуля, потому что что-то отпало, что-то отслоилось. Окна, дверь меняем. Все сама, за свой счет", — отметила волонтер.

Много жаловались на бездействие запорожских чиновников в социальных сетях и жители дома по Зестафонской, 8, а также пострадавших многоэтажек по уже упомянутой улице Сталеваров, Независимой Украины, Каменогорской и Соборному проспекту.

"В разбомбленном доме по адресу Зестафонская, 8 сейчас живут люди, — писала, в частности, в Facebook Илона Наныкина. – Панельный дом может сложиться в любую минуту. Интересно, что, несмотря на наличие акта об аварийном состоянии дома, городские власти написали: "Можно возвращаться". Да, это опасно, но выходит, можно. Тем, кто там сейчас живет, некуда деваться. Люди попытались жить в гаражах, школах, по родственникам и знакомым и вернулись… Улица Сталеваров, Независимой Украины, Леонтовича, Каменногорская — там тоже люди брошены один на один с судьбой после того, как остались без крова. За свой счет ремонтируют подъезды, крыши, потолки. Помогают волонтеры и все, кто может".

И выглядит так, что только после огласки власти таки нашли время на встречу с горожанами, потому что после первых разрушений прошло несколько месяцев. Было принято решение о том, что люди должны получить, кроме единовременного, еще и ежемесячное пособие в размере 10 тыс. гривен с момента разрушения домов и "пока их жилье не отстроят". А льготникам — владельцам поврежденных домов обещают по 15 тыс. гривен.