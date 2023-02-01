"В местах, куда мы едем, люди живут под обстрелами, без тепла, электричества и воды": волонтер Владимир Бричка спас тысячи украинцев

Пастор с Ровенщины рассказал "Телеграфу", с чего началось его волонтерство и как он вывозил людей с оккупированных территорий

Пастор из Ровенской области Владимир Бричка вывез из горячих точек несколько тысяч человек. С первых дней полномасштабного вторжения мужчина понял, что не может сидеть сложа руки – в родном селе Карпиловка организовал целый штаб помощи ВСУ и переселенцам, а сам сел за руль микроавтобуса и вместе с другими добровольцами уехал в Киевскую область. Смог эвакуировать из на то время оккупированного Ворзеля детский дом и роддом, дом престарелых, а затем всех, кого только мог забрать. И это было только начало.

Дальше были поездки на деоккупированную Черниговщину, где пастор помогал местным жителям отстраивать разрушенные оккупантами дома. После – многочисленные поездки в Харьковскую, Херсонскую области и Донбасс. Мы побеседовали с Владимиром накануне его очередной поездки на деоккупированную Херсонщину, которую каждый день обстреливает враг.

"Когда видишь, как солдат, который несколько дней провел в окопе, радуется домашнему плову, понимаешь, что все не зря"

– Завтра мы везем туда дрова – это то, что людям сейчас необходимо, прежде всего, – рассказал 68-летний Владимир Бричка. — Везем шесть 25-кубовых фур дров. Отдельно едут несколько микроавтобусов с едой и теплыми вещами. В местах, куда мы едем, люди живут без тепла, электричества и воды под постоянными обстрелами. Им уже привезли буржуйки, но теперь нужны дрова, чем мы стараемся их обеспечить. Фуры доезжают до определенного места, где мы их разгружаем и дальше микроавтобусами адресно развозим все, что привезли – что-то доставляем людям домой, что-то нашим ребятам на фронт. Одновременно помогаем с эвакуацией – кого-то довозим в соседнюю область, кого-то вывозим из опасного места и сажаем на поезд. За все это время мы неоднократно попадали под обстрелы, но Бог нас бережет – оставались живы.

Мы знаем, к кому и зачем едем. За одиннадцать месяцев полномасштабной войны желающих к нам присоединиться не стало меньше, а только стало больше. Если бы сейчас я мог взять в поездку всех, кто меня об этом просит, со мной поехал бы целый эшелон. Как и в первый месяц войны, земляки постоянно приходят ко мне с вопросом, чем помочь. Приходят как пенсионеры, так и предприниматели и чиновники из районной администрации. Многие помогают из-за границы. Большинство моих детей (у пастора Владимира 14 детей – 12 родных и двое приемных и 43 внука) давно живут в США и регулярно присылают оттуда помощь. Зная, что мы планируем очередную поездку, приходят помочь и православные священники…

Совместными усилиями нам удается сделать многое. Взять даже нашу предстоящую поездку в Херсон. Заправка только одной фуры на такую поездку стоит около 1300 долларов. Но благодаря добрым людям нам удалось организовать не одну, а сразу шесть фур.

Несмотря на то, что мы бываем в очень опасных местах, с нами едут и женщины. У некоторых из них мужья сейчас на фронте, и они едут, чтобы помочь и увидеть родного человека. Их помощь очень кстати – мы организовываем полевую кухню и кормим солдат горячими домашними обедами. Когда видишь, как солдат, несколько дней проведший в окопе, искренне радуется вкусному домашнему плову, понимаешь, что все не зря. Никогда не забуду, как на Пасху по всей линии фронта – от Харькова до Мариуполя – мы развозили военным восемь тысяч пасок. Для ребят это был сюрприз, и они так радовались.

Пастор Бричка с военными

Владимир Бричко начал помогать украинской армии и пострадавшему от войны гражданскому населению еще до полномасштабного российского вторжения.

– Для меня все началось после 2014 года, когда одна женщина рассказала, что люди в Святогорске, скрываясь от обстрелов, вынуждены жить в лесу, – говорит Владимир Бричка. – Я собрал готовых помочь ребят, и мы поехали. Я был в шоке от того, что увидел. В лесу прятались сотни людей, среди которых было много женщин с детьми. Когда мы везли туда три тонны продуктов, думали, что этого хватит. Но нет – людей было гораздо больше, чем мы представляли. С того времени и началось мое волонтерство. Мы стали часто туда приезжать – кому-то привезти помощь, кого-то вывезти в безопасное место.

"Из оккупированного Ворзеля вывезли 53 ребенка. Затем из дома престарелых забрали всех, кто был еще жив"

– После 24 февраля мы в нашем селе организовали целый штаб помощи военным и переселенцам, — рассказывает Владимир Бричка. — Штаб с полевой кухней, местами для беженцев, автомобилями. Все, у кого были микроавтобусы, вызвались поехать со мной в Киев. Началось все с того, что мы повезли туда еду и раздавали ее людям, которые прятались от обстрелов в метро и бомбоубежищах. И там мы услышали, что в оккупированном Ворзеле собрались люди, которые пытаются эвакуироваться. Говорили, что им даже пообещали зеленый коридор, но вывезти их некому. А у нас семеро ребят на микроавтобусах. Я спросил их, готовы ли они поехать. Они ответили: "Если вы едете, мы с вами". И мы поехали. Помню, когда стояли в колонне, совсем рядом раздался взрыв. Птицы взлетели в воздух, люди попадали на землю. Это произошло с нами впервые, и всем стало не по себе. Но мы продолжили наш путь. На вражеском блокпосте у двух наших ребят оккупанты забрали и разбили телефоны. Я свой успел спрятать… Приехав в Ворзель, мы увидели огромное количество людей. С котами, собаками, сумками. Все они стояли вдоль дороги, надеясь поймать машину и уехать. И кто-то из них сказал нам, что в Ворзеле есть детдом, где дети уже несколько недель (это было 9 марта) сидят без света и тепла. И мы отправились туда.

- Вы смогли эвакуировать более пятидесяти детей?

- Пятьдесят три ребенка – всех, кто там был. Они чудом выжили. Почти три недели провели без света, газа, тепла. Воспитательницы ежедневно ходили по 4 километра пешком, чтобы набрать для детей воды. На улице варили каши и грели воду, которую разливали в бутылки, обкладывали этими бутылками детей, чтобы их согреть – в помещении было 2 градуса тепла. А многие воспитанники нуждались в особом уходе – там были дети с тяжелыми хроническими болезнями, ДЦП… Перевезти их в наших микроавтобусах тоже было непросто – большинство из них не могли самостоятельно сидеть, кто-то должен был их держать. Мы брали молодых людей, которые могли справиться с этим. Усложняло ситуацию еще и то, что оккупанты не хотели выпускать мужчин… Было непросто, но мы это сделали. Вывезли детей в Киев, после чего их перевезли в Черновцы. А мы на следующий день вернулись, чтобы забрать пенсионеров из дома престарелых. К сожалению, когда мы приехали, многие из них уже были мертвы. Мы забрали всех, кто был жив. Лежачих выносили на одеялах и клали в наши микроавтобусы…

В Киевскую область Владимир Бричка после этого возвращался еще не раз – забирал людей с оккупированных территорий, а затем, после деоккупации области, приезжал помогать пострадавшим. Потом была Черниговщина.

- Мы с ребятами поехали в села, которые пострадали больше всего, и помогали там восстанавливать разрушенные оккупантами дома, — говорит пастор Владимир. – Покупка стройматериалов, и все эти наши поездки опять же стали возможны благодаря помощи добрых людей. Жители домов, которые мы принялись восстанавливать, не могли поверить, что мы делаем все это бесплатно.

"Все наши поездки стали возможны благодаря помощи добрых людей", - говорит пастор

- СМИ писали, что в общей сложности вам удалось эвакуировать из горячих точек 1800 человек.

– Это только из оккупированных городов. А сколько еще мы вывезли из Киева, а потом из других горячих точек, я и не сосчитаю. Было время, когда мы каждый день вывозили по 300 человек. Многих сначала размещали в нашем селе – в школе, в детском саду, в церкви. Кое-кто жил у меня дома. Месяц у меня жила одна замечательная семья из Киева – бабушка, мама и сын. Сейчас они находятся в Норвегии. А после них у меня гостил 85-летний дедушка, который на велосипеде окольными путями выехал из оккупированного села на Киевщине и смог доехать до Малина Житомирской области. Там подошел к нашим военным на блокпосту и попросил погреться. Они попросили меня помочь ему. "Этот дедушка хочет ехать на велосипеде до самой границы, — сказали. — Можете его взять? Конечно, я взял. Привез его к себе домой. "Моего отца уже нет в живых, — сказал ему. — Будете мне отцом".

Владимир Бричка с женой

Дома мы с женой его отогрели, покормили, зарядили его телефон. И оказалось, что у дедушки есть дочь в Германии. Все это время она не находила себе места от переживаний за папу, которому не могла дозвониться. Когда мы позвонили ей, она так плакала… Я сказал, что дедушка и дальше может жить со мной, но она настояла на том, чтобы его забрать. Сейчас мы постоянно общаемся по телефону. Дедушка посылает мне видео, как он занимается на велотренажере – это вместо велосипеда, который он оставил у меня дома. Этот дедушка мне уже как родной…

Как и многие, на этой войне Владимир Бричко уже потерял нескольких друзей. Двое из них – тоже волонтеры – еще весной погибли в Киевской области, куда везли гуманитарную помощь.

– Они погибли в Бородянском районе, – говорит Владимир. – Ребята на микроавтобусах поехали в тамошние села, чтобы привезти людям хлеб. И не знали, что село, где они были несколько дней назад, уже заняли оккупанты. По ним открыли огонь. Один из волонтеров успел уехать и предупредить других, что в этом месте стреляют. Но он был тяжело ранен и через пять дней скончался в больнице. А другого россияне расстреляли на месте. А потом еще и бросили в его машину с хлебом гранату.

После деоккупации области я нашел эту машину, собрал останки своего товарища в пакет, привез их домой, и мы его похоронили… А сегодня в нашем районе хоронят еще одного волонтера, который 23 января попал под обстрел в Купянском районе Харьковской области. Он тоже развозил еду. Мы с ребятами понимаем, что с нами может произойти то же самое. Но молимся и верим в то, что Бог нас убережет. И мы точно знаем, что мы там, где сейчас больше всего нужны.