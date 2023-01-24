Счастливое совпадение спасло целую семью от трагедии в Днепре: шансов выжить бы не было

От квартиры семейства Шевченко осталась только стена, — их самих чудом не оказалось дома

Десятки невинных жизней забрала ракетная атака по Днепру, которая произошла 14 января, — однако некоторым чудом удалось спастись. В частности, это касается семьи Шевченко. О счастливом случае они рассказали "Телеграфу".

Наталья и Сергей Шевченко выехали в 09:30 в Харьковскую область забрать 16-летнюю дочку у родственников, где она проводила зимние каникулы, — это и спасло их.

"Мы себе не находили места. Дрожали руки и ноги, непрерывно читали новости, домовые чаты. Каждый искал соседей, делали перекличку между собой. Пытались восстановить всю хронологию событий. Мы вернулись домой на следующий день, потому что дорога занимает 4 часа. К тому же сесть за руль в том состоянии было невозможно", — рассказывают они.

В результате удара уничтожило квартиру семьи Шевченко на пятом этаже, — от нее осталась одна только стена, все вещи сгорели, а соседи по тамбуру, Оксана Францева с двумя дочками, погибли.

"Мы понимаем, что шансов у нас бы не было", — говорит Наталья.

К несчастью, на момент удара в квартире была шотландская вислоухая кошка семьи Шевченко, ее до сих пор надеются найти.

Как известно, 14 января ракета типа Х-22 ударила по многоэтажке на Победы в Днепре, — погибли десятки людей, в числе которых и шестеро детей, около десятка жителей до сих пор не опознаны и эксперты считают, что некоторые тела могли просто испариться в результате сгорания ракетного топлива.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как чудом удалось спасти после удара в Днепре 9-летнюю Мирославу.