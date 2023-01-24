Девочку нашли бледно-серой: 9-летнюю Миру чудом спасли после удара ракеты в Днепре

Ребенку придется заново учиться ходить, но Мирослава смогла выжить, — и это главное

Десятки жизней, в том числе и детских, унесла трагедия в Днепре, где 14 января ракета ударила по жилой многоэтажке. Среди жертв чуть не оказалась 9-летняя Мирослава Мовчан, которая как раз гуляла рядом с домом в момент атаки.

Историю спасения девочки рассказала "Телеграфу" очевидица событий, тетя девочки Елена Педько.

Елена вспоминает, что в момент удара как раз ехала в маршрутке, когда увидела столб дыма со стороны своего дома, — она смогла дозвониться к старшей племяннице Валерии, и та подтвердила, что взрыв действительно был рядом с домом.

"Казалось, следующие 10 минут в маршрутке были длинные и невыносимые. Время как будто остановилось. Я не могла дозвониться семье. Из-за панического состояния я вышла на остановку раньше и побежала к дому. Помню эти клубы серого дыма и пожар. Было тяжело бежать. Я понимала, что шансы выжить в доме были низкие", — рассказывает женщина.

Оказалось, младшая племянница, 9-летняя Мирослава, на момент удара гуляла на улице и как раз уже прощалась с друзьями у одного из разрушенных подъездов, — она запомнила только сильную вспышку и красно-желтый свет перед тем, как ее отбросило взрывной волной.

Ребенка спасла соседка-врач, которая сразу заметила у девочки проблемы с ножками и бледно-серый цвет кожи, и вместе с мужем повезла ее в больницу. Мира ничего не отвечала, только смотрела, в больнице у нее диагностировали два сложных перелома бедер обеих ног и передали в реанимацию. Первая операция длилась четыре часа, впереди еще одна операция на правой ноге, где рваная рана, — девочке придется буквально учиться заново ходить.

Врачи говорят, что есть такое понятие как "золотой час" — это когда помощь оказана вовремя и дает лучший прогноз. Это и помогло спасти жизнь Мирославы.

"Видеть ребенка, который весь в ушибах, в гематомах, синяках, не может пошевелить ножками, над ним стоит аппарат Елизарова, — нестерпимо. Это очень ужасно. Надеюсь, что такое горе никого не коснется", — рассказывают родственники.

Самой Мирославе тоже тяжело, она активный ребенок, хочет бегать, и не понимает, почему ракета ударила именно в ее дом.

Как известно, в результате ракетного удара по Днепру погибло 46 человек, в числе которых шесть детей, при этом еще около десятка человек до сих пор числятся пропавшими, — есть большие проблемы с опознанием фрагментов тел.

Как сообщал "Телеграф", некоторые тела могли просто испариться на месте удара ракеты в Днепре.