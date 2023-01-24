Щасливий збіг врятував цілу родину від трагедії у Дніпрі: шансів вижити б не було

Від квартири сімейства Шевченків залишилася тільки стіна, — самих їх дивом не було вдома

Десятки безневинних життів забрала ракетна атака по Дніпру, яка сталася 14 січня — однак деяким дивом вдалося врятуватися. Зокрема це стосується родини Шевченків. Про щасливий випадок вони розповіли "Телеграфу".

Наталя та Сергій Шевченки виїхали о 09:30 на Харківщину забрати 16-річну доньку у родичів, де вона проводила зимові канікули, — це врятувало їх.

"Ми собі не знаходили місця. Тремтіли руки та ноги, безперервно читали новини, домові чати. Кожен шукав сусідів, робили перекличку між собою. Намагалися відновити всю хронологію подій. Ми повернулися додому на наступний день, бо дорога займає 4 години. До того ж сісти за кермо в тому стан неможливо було", — розповідають вони.

Внаслідок удару знищило квартиру родини Шевченків на п’ятому поверсі — від неї залишилася тільки стіна, всі речі згоріли, а сусіди по тамбуру, Оксана Францева з двома доньками, загинули.

"Ми розуміємо, що шансів у нас би не було", — каже Наталя.

На жаль, на момент удару в квартирі була шотландська висловуха кішка родини Шевченків, її досі сподіваються знайти.

Як відомо, 14 січня ракета типу Х-22 вдарила по багатоповерхівці на Перемоги в Дніпрі, — загинули десятки людей, серед яких і шестеро дітей.

Раніше "Телеграф" розповідав, як дивом вдалося врятувати після удару у Дніпрі 9-річну Мирославу.