Оккупанты запустили ракеты прямо над атомной станцией: что известно о новой ядерной провокации рф

"Энергоатом" зафиксировал пролет двух ракет над АЭС

Во время очередной массированной атаки, которую российская федерация совершила в субботу, 18 февраля, две вражеские ракеты пролетели прямо над Южноукраинской атомной электростанцией. В "Энергоатоме" забили тревогу, предупредив о ядерных последствиях, которые может спровоцировать вероятное попадание российского боеприпаса в один из реакторов АЭС.

Как сообщили в национальной атомной энергогенерирующей компании, пролеты российских крылатых ракет были зафиксированы в 8:25 и 8:27. Воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении города Первомайск (Николаевская область), после чего пролетели чуть ли не вплотную к одному из ядерных реакторов.

"Угроза попасть в реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой – снова была высокой. Это очередной акт ядерного терроризма россии, угрожающий безопасности всего мира", — говорится в сообщении.

Кроме того, представители "Энергоатома" в очередной раз обратились к независимой комиссии МАГАТЭ, отметив необходимость как можно скорее принять все возможные меры, чтобы прекратить российский ядерный терроризм. А также напомнили о необходимости вывести оккупационные военные формирования с территории Запорожской АЭС и установить вокруг всех атомных объектов Украины демилитаризованную и бесполетную зоны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что своими военными действиями агрессор и дальше продолжает угрожать одной из крупнейших атомных электростанций — Ровенской АЭС, которая находится недалеко от белорусской границы.