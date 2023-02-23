Колонны россиян у границы? В ВСУ рассказали, что происходит на севере Украины

ВСУ в полной готовности

При том, что колоны российской армии совершают какие-то движения на северной границе Украины никаких изменений в их численности и месте дислокации не происходило. А все это может свидетельствовать о возможных грядущих провокациях.

Чтобы прояснить ситуацию командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев записал видеообращение.

"На Волынском, Ровенском, Житомирском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях изменений в численности и местонахождении вражеских сил по состоянию на сегодняшний день не произошло. Система ПВО в боевой готовности. Наши воины несут боевую службу на всех определенных им позициях", — проинформировал Наев.

Напомним, что 23 февраля на странице оперативного командования "Север" в Telegram появилось сообщение о том, что "Оккупанты готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления, скорее всего, целью является обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности. Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похож на форму Вооруженных Сил Украины".

При этом там отметили, что украинские войска готовы к любому развитию ситуации и не намерены совершать какие-либо провокации.

Позже там обновили сообщение, в котором уточнили, что "Это предупреждение о возможных провокациях врага, а не о каких-то свершившихся действиях".

Напомним, ранее мы писали о том, что военный аналитик описал возможный план кремля на 24 февраля.

Также мы сообщали о том, что чего ждать от путина к годовщине большой войны против Украины.