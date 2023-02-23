Чего ждать от путина к годовщине большой войны против Украины: прогноз генерала

Экс-глава Внешней разведки Николай Маломуж специально для "Телеграфа" проанализировал ситуацию вокруг Украины

Неделя, на которую выпала годовщина полномасштабного вторжения россии в Украину, насыщена разнообразными заявлениями, посланиями и предсказаниями. В понедельник, 20 февраля, состоялся исторический визит президента США в Украину. Сам по себе мощный посыл, приезд Джо Байдена еще и сопровождался важными заявлениями в ракурсе военной поддержки Украины. Не менее актуальными были его месседжи в ракурсе российско-украинской войны на следующий день в Варшаве.

Российский диктатор владимир путин делал свои ходы – с помощью весьма унылого обращения к федеральному собранию 21 февраля, а также фантасмагории в Лужниках 22 февраля.

Посылы Байдена и путина проанализировал для "Телеграфа" генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж. Также он рассказал, чего ожидать от рф к годовщине начала необъявленной войны.

Байденовские посылы

"Визитом Байдена в Киев был значительно поднят уровень взаимоотношений между США и Украиной. Решались и стратегически, и тактически вопросы, связанные с противодействием российской агрессии, со снабжением ВСУ необходимыми боеприпасами, вооружением и техникой. Согласовывались некие графики, обсуждалась, думаю, тема поставок нам высокоточных и дальнобойных ракет", – отмечает Николай Маломуж.

Уже заявлено, напоминает он, что сформирован ряд пакетов, что мы можем получить ракеты, бьющие за 80 км (максимум, который есть сейчас). Предположительно, в очередной раз поднималась тема необходимости обеспечения Украины боевой авиацией.

"Президенты, как правило, обозначают стратегию. Но иногда говорят и о конкретике. Так, в этот раз прозвучала цифра в 700 танков, 1000 гаубиц и так далее. Обрисовывались четкие перспективы укрепления ВСУ на поле боя, подготовки к проведению наступательных операций наших военных в ближайшие месяцы", – подчеркивает генерал.

По его словам, своим пребыванием в Киеве накануне годовщины российского вторжения, под вой воздушных тревог и непрекращающиеся бои на Донбассе, Байден послал четкие сигналы россии и всему миру: Украина – побеждает, путин – точно проиграет. Шансов у агрессора нет.

"Об этом же было сказано Байденом и европейскими лидерами. Об этом, думаю, будет заявлено на Генассамблее ООН, которая состоится 23 февраля. Там четко расставят акценты касательно года российской жестокой агрессии против Украины. Встанет вопрос о соблюдении принципов международного права, о неприемлемости умиротворения агрессора, который рушит весь послевоенный миропорядок, вторгается на чужую территорию, совершает военные преступления. Нарушает всё то, ради чего, собственно, и создавалась ООН. И если не призвать агрессора к ответу, то ООН повторит судьбу Лиги наций, допустившей начало Второй мировой войны", – уверен Николай Маломуж.

Ситуация, акцентирует он, принципиальная. Страны должны объединиться, несмотря на разногласия, и заявить, что рф как разрушителю устоявшегося миропорядка не место не только в Совбезе ООН (где она еще и постпред, имеющий право вето), но и собственно в Организации. Что россия должна немедленно прекратить агрессию, покинуть территорию Украины (включая Крым), компенсировать нанесенный ущерб. Что следует создавать стратегию нового миропорядка, глобальной безопасности, где подобные вторжения станут невозможны, будут пресекаться на корню.

Китайские игры

Экс-глава Внешней разведки обращает внимание, что со своей стороны ведет определенную работу Китай.

"Он пытается взять на себя лидерство в формате мировых процессов – вопросов безопасности, урегулирования конкретно российско-украинской войны. Пекин надеется укрепить таким образом свой имидж. Но предложения, исходящие от него, похоже, имеют целью просто прекращение огня и "замораживание" ситуации в том виде, в каком она будет на момент заключения соответствующего соглашения. Что фактически позволит россиянам контролировать захваченные ими территории, накапливая усилия для дальнейшей агрессии", – поясняет Николай Маломуж.

При этом Китай, считает эксперт, будет говорить о временности такого решения, не забывая апеллировать к принципам международного права, важности соблюдения территориальной целостности и суверенитета.

"Китай не может открыто отойти от таких принципов, потому что является постоянным членом Совбеза ООН – и, в отличие от рф, не готов рисковать данным статусом. К тому же у него есть "тайваньский вопрос". И если КНР признает, что рф имеет право на Крым, на какую-то еще часть чужой территории, тем самым признает и возможность Тайваня на самоопределение, – поясняет Николай Маломуж. – А Пекин на такое пойти не может. Тем более что Крым был и де-юре есть частью Украины, а Тайвань отошел от КНР в процессе гражданской войны. Совсем другая история. Китайские "мирные инициативы" – это еще одно непростое испытание и для нас, и для ООН в целом".

Полный путинский провал

Комментируя то, как в ближайшее время может действовать россия, генерал напомнил, что путин поставил задание захватить до 24 февраля хотя бы Бахмут, а лучше – всю Донецкую область. Поняв, что это нереально, сроки сместили на начало весны. Что тоже, как показывает ситуация, не представляется возможным.

"Потому путин, выступая 21 февраля перед федеральным собранием, был вынужден обходить тему целей войны (как они достигаются), успехов (которых нет) и, самое главное, ее цены (жертвы, санкции, усиливающаяся изоляция и так далее) и перспективы (неминуемый проигрыш). Это системное поражение, что ощущается уже и обществом, и элитами, которые откровенно корчили кислые мины или дремали под путинские бредни. Возможно, кто-то уже занялся подыскиванием альтернативы путину", – предполагает Николай Маломуж.

Драйва, подъема ни в этом выступлении, ни в том шабаше, который устроили 22 февраля в Лужниках, не получилось, акцентирует эксперт.

"Если обращение к федеральному собранию выглядело откровенно упадническим и безысходным, то лужниковское сборище, где также мелькнул путин, смотрелось как откровенный фарс. Массовка из бюджетников, которым платили по 500 рублей за присутствие на этом позорном мероприятии, студентов, переодетых работников спецслужб, военных, махание флагами, истерические кричалки и песнопения, скорее, усугубили ситуацию. Показали, что "паровоз вперед летит", но впереди – пропасть. Иллюзия поддержки была создана, пафоса было больше, били себя кулаками в грудь и обещали очередную "кузькину мать" еще недавно партнерам, а теперь "злобному Западу". Никаких новых смыслов, никакого видения будущего. Никаких перспектив – политических, экономических, военных, внешнеполитических, духовных. Полный провал. Дезориентация во всех отношениях. Даже элементарно подготовленный среднестатистический политолог мог бы задвинуть речь более грамотную, аргументированную, понятную, чем российский президент, которого готовят аналитические центры, спецслужбы и так далее. Всё, что говорил путин в обращении, все лозунги, звучавшие в Лужниках, были предсказаны экспертами заранее. Такое впечатление, что кремлевские спичрайтеры даже использовали некоторые прогнозы аналитиков касательно того, что скажет путин", – иронизирует Николай Маломуж.

На что еще способна россия

Что касается путинской попытки очередного ядерного шантажа – заявления о приостановке рф участия в Договоре о стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), то даже на этот блеф диктатор пошел с опаской, отмечает генерал. Мол, мы не выходим, мы лишь приостанавливаем. А потом еще и в Минобороны рф поспешили уточнить, что и в дальнейшем будет соблюдать ограничения СНВ-3 по количеству носителей ядерных боезарядов.

"Всё потому, что Кремль уже не раз предупредили касательно таких угроз. И страны Запада, и даже Китай. Из США четко послали сигнал – попробует россия что-либо предпринять в ракурсе подготовки ядерного удара, пусть даже чисто гипотетического, пойдут контрудары. Потому путин несколько раз повторил, что Договор о СНВ-3 лишь приостанавливают, что рф из него не выходит. Но побряцать чем-то всё равно хочется. Вот и появилась информация, что россияне во время пребывания президента США в Украине якобы хотели провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", однако оно провалилось.

Скорее всего, это была просто информационная атака. Испытания – это запуски, их бы сразу заметили многочисленные средства слежения, причем не только американские, – поясняет экс-глава Внешней разведки. – Со всеми вытекающими… Идти на такое рф явно не готова. А попугать очень хотелось. Правда, ничего из этого не получилось".

По мнению генерала, что остается россиянам, так это продолжать наступательные операции, вновь и вновь набрасываясь на Бахмут, Авдеевку, Угледар, Новопавловку. Атаковать позиции ВСУ в районе Сватово — Кременная.

"Возможно, активизируют Запорожское направление. Попробуют устроить какие-то провокации на севере, но осторожно. Лукашенко испуган. У его армии нет ни сил, ни средств, ни мотивации атаковать мощные украинские позиции. Так что, скорее, будет информационный шум, в том числе о возможной массированной авиационной атаке. Которая выглядит малореалистичной, учитывая нашу значительно окрепшую систему ПВО. Если будет такая попытка, рф, скорее, потеряет остатки боеспособной авиации, нежели добьется какого-то успеха", – считает Николай Маломуж.

По его мнению, чего точно стоит ожидать в ближайшее время, так это новых атак дронами и ракетами.

"Россияне готовы ударить по нам "Искандерами", крылатыми ракетами Х-22, Х-555, "Калибрами". Чтобы показать, что "есть еще порох в пороховницах", что недаром путин грозил "добиваться всех заданных целей". Правда, так и не сумев этих целей толком сформулировать, а потому попросту продолжая террор мирного населения Украины", – констатирует генерал.