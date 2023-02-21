Потерял даже образ мачо: зачем и для кого путин устроил свой сонный спектакль

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" основные месседжи монотонной речи диктатора

Во вторник, 21 февраля, российский президент владимир путин выступил с обращением к федеральному собранию.

Должен был выступить с ним еще в декабре, но тянул, надеясь на то, что удастся добиться каких-то успехов на "украинском направлении". Не удалось. Пришлось выступать с тем, что есть.

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" основные путинские меседжи.

Путинская речь была призвана "убаюкать" россиян

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник считает, что в своем послании, которое длилось почти два часа, путин, прежде всего, пытался успокоить российское общество.

"Самая большая его часть, процентов 75-80%, была посвящена внутренней политике, социально-экономическим вопросам. Зал, которому было откровенно скучно, моментами засыпал. Но это и было целью выступления. "Приспать" россиян. Убедить их, что в рф всё стабильно, спокойно. Что государство решает все социально-экономические вопросы, ударно повышает благосостояние граждан. Там, где-то идет война, она важна, конечно. Но это – вопрос элит. А вам, широким массам, ничего не угрожает", – поясняет послание путина эксперт.

По его словам, была попытка показать, что "все козни врагов" раскрыты и не реализованы, что рф живет мирной, чуть ли не довоенной жизнью.

"При этом я бы отметил технологию самого выступления. Были заданы три основные темы: социально-экономическая, Украина и война в Украине, внешняя политика. Они по кругу трижды упоминались путиным. Каждая из этих тем была в начале, в середине и в конце. Создалось впечатление, что это – продуманное закрепление заданных Кремлем смыслов. Кроме того, путин пытался постоянно выступать в роли отца-воина-творца в ракурсе забота-оборона-созидание. Такой себе фундаментальный тезис, которым было пронизано всё выступление", – отмечает эксперт.

Показательно, продолжает он, что путин пытался выглядеть мирным, говорил о том, что россия якобы только защищается. В зале отсутствовали радикалы типа Пригожина, Кадырова, Стрелкова. Похоже, отмечает Руслан Бортник, это было сделано целенаправленно, чтобы придать выступлению более мирный, спокойный лад, показать, что в рф якобы нет войны, кризиса, что она живет мирной жизнью. Что, конечно, не соответствует действительности.

"В целом, – подчеркивает эксперт, – это была успокаивающая, убаюкивающая речь. Призванная снять напряжение и страхи российского общества на фоне войны, где рф терпит поражение. Длительностью, монотонностью, зубодробительностью путин пытался достичь необходимого эффекта. Такой себе – психологический сеанс для россиян".

Ядерный шантаж и "украинский вопрос"

Руслан Бортник акцентирует, что путин в своем выступлении подтвердил два ключевых социальных контракта.

Первый – с российским обществом, которому внушалось, что оно будет жить лучше, что война и санкции на него не повлияют. Что будет подниматься зарплата, повышаться соцобеспечение и так далее.

Второй – с элитами (всеми, включая региональные, второго-третьего эшелона), которых путин уверял, что выборы в 2024 году пройдут в срок и без проблем. Сигнализировал, что нет поводов для волнения. Фактически обещал всем политикам и чиновникам, что они останутся в системе, только бы поддерживали его курс.

Из наиболее значимых тезисов, по мнению политолога, следует отметить заявление о приостановке рф участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3).

"Этот договор, – напоминает Руслан Бортник, – ограничивает количество развернутых боеголовок до 1550 единиц, количество носителей – до 700 единиц. Такой шаг означает новую гонку вооружений и попытку рф использовать свой последний козырь – ядерный шантаж как инструмент давления на Запад и Украину. Возможно, подобный выпад связан еще и с тем, что страна-агрессор не хочет допускать проверку своих ядерных объектов в ситуации, когда она (как уверяет) модернизирует их и активно перемещает".

Что до тезисов касательно Украины – не подтвердились прогнозы некоторых, что путин открыто объявит войну или выступит с некими мирными инициативами, отмечает эксперт.

"Он пытался не говорить ни о войне, ни о мире. Заявил, что так называемая "специальная военная операция" будет продолжена. Продемонстрировал, что курс остается неизменным. А также говорил не только о Донбассе, но и дважды упомянул "Новороссию". Последняя, возможно, появилась в тексте обращения из-за наличия у россии планов продолжать оккупацию украинских территорий, имея виды даже на области, которые на данный момент не включены в конституцию рф", – поясняет Руслан Бортник.

По его мнению, чувствовалась путинская неуверенность во многих экономических вопросах, некое понимание ужасности фактора больших потерь. Отсюда – заявления о том, что государство будет обеспечивать семьи погибших, раненых.

"Видно было, что столь длинное выступление дается 70-летнему путину тяжело. Покашливание, заплетающийся язык трудно было не заметить. А его "прокрустова лажа" вместо "Прокрустово ложе" точно станет одним из мемов. Было видно, – констатирует эксперт, – что российское руководство искусственно пытается сместить фокус общественного и элитарного внимания с кризисов (внешнего, военного, санкционного) на некие внутренние – рабочие, технические – вопросы".

Тоскливый спич по несбывшемуся триумфу

Руководитель Центра Политической разведки, политтехнолог Олег Постернак рассуждает так:

"В случае, если путину удалось бы реализовать свою военную авантюру против Украины, это бы было совершенно иное по настроению и духу послание своему окружению и массам. Поэтому нынешнее обращение я бы назвал – тоскливый спич по несбывшемуся победному триумфу и пафосу".

По мнению эксперта, попытка перекрыть осознаваемое многими в российской элите поражение в войне с Украиной мнимыми экономическими успехами и широкими заявлениями о фиктивной социальной заботе вряд ли сработает. Тем более что подобная риторика из года в год повторяется – и на содержимом в холодильнике обычных россиян не отображается.

Путинская речь, отмечает Олег Постернак, больше походила на спиритический сеанс реимпериализации, нудную лекцию по антизападничеству и попытку представить рф как некую цивилизационную крепость.

"Впрочем, антураж выступления абсолютно не походил под содержание: сонные, безразличные и холеные лица окружения, понимающего всю ритуальность и постановочность спектакля, эмоционально наигранный апломб выступающего, от которого фонило безинициативностью и слабостью. Речь путина – сухая и блеклая, лишенная заряда оптимизма и образа спокойного прогрессивного будущего для россии, – акцентирует эксперт. – Наоборот, путин всячески давал понять, что абсолютно все в рф – чиновники, олигархи, силовики, обыватели – в одном котле".

Ключевых заявлений, которые будут иметь значимость для развития войны и системы международной безопасности, по мнению эксперта, немного.

"Во-первых, путин пытается всеми силами привить элите и подконтрольным массам ощущение, что война надолго и потребуется колоссальная концентрации сил, экономики, военной сферы, – поясняет Олег Постернак. – Во-вторых, он возвращается к прежней тактике – управляемому ядерному шантажу для повышения ставок. Однако и Запад подходит к этой ситуации уже с другим ощущением".

Резких "ответок" и привычной зеркальной бравады, которую путин изрядно любил устраивать, реагируя на шаги Запада, не было. И это, отмечает эксперт, уже производит впечатление о неспособности диктатора соответствовать своему прежнему жесткому образу, который позволял себе "мочить в сортире" противников.

"Приостановка рф участия в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений вряд ли может быть адекватным и солидным шагом, – считает Олег Постернак. – Скорее, он демонстрирует в который раз, что мир имеет дело с неразумным и безответственным поведением. В любом случае, эта ситуация даже может быть на руку США при определенных обстоятельствах, так как гонку вооружений рф вряд ли сможет выдержать на высоком технологическом уровне".