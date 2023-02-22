россия провалила запуск "супер-ракеты", пока Байден был в Киеве — CNN

Российским политикам пришлось предупреждать американских коллег о подготовке учений

С каждым днем исторический визит американского лидера Джозефа Байдена в Киев обрастает все новыми и подробностями. В частности, россияне во время пребывания президента США в Украине могли провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", однако оно провалилось.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников США, пожелавших остаться неназванными. Они заявили, что официальный Вашингтон был заранее предупрежден о подготовке испытаний "Сармата" — это якобы произошло через "деконфликтные линии".

В общем, подобную меру в Америке решили не рассматривать в качестве вероятной эскалации напряженной ситуации между США и рф. Тем более что, по результатам испытания, "Сармат", номинально способный нести сразу несколько ядерных боеголовок, так и не смогли нормально запустить. При этом ракету успешно тестировали раньше, о чем сразу же отчитывались российские СМИ. Американские источники считают, что в случае успешности и последнего запуска отчет о нем обязательно был бы включен в послание Владимира Путина к Федеральному собранию. Однако этого не вышло.

Ракета "Сармат"

Следует отметить, что "Сармат" имеет на Западе другое название — "Сатана II". В общем, это стратегический ракетный комплекс российского производства, считающийся боеприпасом пятого поколения. "Сарматы" используют на шахтном базировании, а баллистические ракеты включают в себя тяжелую многоступенчатую жидкость. Российские источники нередко характеризовали это оружие как "ракету Судного дня".

Впрочем, судя по всему, ядерного апокалипсиса от россии пока ждать не стоит. При этом, как известно, диктатор владимир путин во время своего обращения сделал громкое заявление об этом типе вооружения, подтвердив готовность рф приостановить свое участие в договоре об ограничении ядерного оружия.

В НАТО уже отреагировали на этот поступок, а украинские эксперты попытались проанализировать логичность подобных кремлевских решений.