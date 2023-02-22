путин на "балу Сатаны" в Лужниках заговорил о "мистике и святости"

глава кремля выразил гордость за российских военных, которые воюют в Украине и разрушают ракетами наши города

Сегодня, 22 февраля, президент россии владимир путин выступил в Лужниках, чтобы поздравить всю присутствующую массовку на этом "бале Сатаны" с Днём защитника отечества. Не обошлось и без нелепых высказываний диктатора.

Так, в ходе своей речи он заявил, что видит "святость" и "мистику" в словосочетании День защитника отечества.

"Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании есть что-то мощное, огромное, святое, я бы сказал, мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов "Отче наш" — отче, отец, и в этом есть что-то близкое каждому человеку. Речь идет о чем-то огромном, мощном, но очень близком и родном. Это и Родина, это и семья. А по большому счету, в нашем сердце это одно и то же", — заявил путин.

Также диктатор поспешил выразить восхищение и гордость за россиян, которые принимают участие в полномасштабной войне в Украине. Таким образом путин выражает благодарность российским оккупантам, которые атакуют мирные украинские города своими ракетами и дронами, убивая и травмируя наших граждан и разрушая объекты инфраструктуры.

"Есть люди — они рядом со мной стоят слева, справа — есть люди, которые принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть: семью и Родину. И сегодня, в рамках "специальной военной операции" — мы собрались здесь на праздничное мероприятие, но я знаю, сейчас только слушал высшее военное руководство — прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые стоят здесь рядом с нами. Мы ими гордимся и в их честь трижды "Ура!"", — заявил президент рф.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 21 февраля владимир путин выступал с обращением Федеральному собранию. Однако во время его выступления некоторые политики в зале успели вздремнуть, видимо, от той "полезной" информации, что пытался донести им российский диктатор.