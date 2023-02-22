"Бал Сатаны" началася: на концерт путинцев в москве согнали кучу массовки (фото, видео)

На концерте хотят собрать 200 тысяч человек

Российский диктатор владимир путин после своего послания федеральному собранию 22 февраля собрался выступить на масштабном концерте с участием звезд шоу-бизнеса на московском стадионе "Лужники". Мероприятие начнется в 14:00 по Киеву, а для этого туда уже начали сгонять массовку из бюджетников.

Как пишет "Медуза", всего организаторы хотят собрать на стадионе около 200 тысяч человек. Для этого массовку набирали за гонорар — 500 рублей, а например, студентам обещали освобождения от занятий. В частности, известно, что билеты на концерт раздали более ста студентам из Ярославля, 48 студентам из ЯрГУ имени Демидова, 45 студентам из ЯГПУ и еще 45 учащимся из ЯГТУ.

При этом согнанной массовке строго-настрого запретили рассказывать, что они идут на стадион за деньги.

"У вас могут подходить сижки стрелять по-доброму типа", — предупреждает человек зрителей и несколько раз повторяет, чтобы они никому не говорили "о бабках", а лучше вообще не отвечали на вопросы", — передает издание слова одного из кураторов.

Зрителей угощают бесплатной гречкой с тушенкой и чаем. Некоторые греются в туалетах.

На концерте выступят наиболее "патриотические" российские артисты: группа "Любэ", Олег Газманов и Shaman. Споют также "Руки вверх", Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Григорий Лепс и Николай Басков.

Кроме того на смотровой площадке Воробьевых гор установили трехметровый металлический забор, за которым торчит антенна зеленого цвета. За забором стоят грузовики камуфляжной расцветки, похожие на военную технику.

По мнению военных экспертов, на площадке поставили систему радиоэлектронной борьбы и разместили военных.

Концерт открыл российский актер и пропагандист Владимир Машков, а также выступили несколько раненых участников войны. Не обошлось и без выступления Лепса, спевшего о "Родина мать зовет".

Напомним, ранее мы писали о том, как у Зеленского отреагировали на обращение путина.

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