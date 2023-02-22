"Бал Сатани" розпочався: на концерт путінців у москві зігнали купу масовки (фото, відео)

На концерті хочуть зібрати 200 тисяч людей

Російський диктатор володимир путін після свого послання федеральним зборам 22 лютого зібрався виступити на масштабному концерті за участю зірок шоубізнесу на московському стадіоні "Лужники". Захід розпочнеться о 14:00 за Києвом, а для цього туди вже почали зганяти масовку з бюджетників.

Як пише "Медуза", загалом організатори хочуть зібрати на стадіоні близько 200 тисяч чоловік. Для цього масовку набирали за гонорар – 500 рублів, а наприклад, студентам обіцяли звільнення від занять. Зокрема, відомо, що квитки на концерт роздали понад ста студентам із Ярославля, 48 студентам із ЯрДУ імені Демидова, 45 студентам із ЯДПУ та ще 45 учням із ЯДТУ.

При цьому зігнаній масовці суворо заборонили розповідати, що вони йдуть на стадіон за гроші.

"У вас можуть підходити сіжки стріляти по-доброму типу", — попереджає людина глядачів і кілька разів повторює, щоб вони нікому не говорили "про бабки", а краще взагалі не відповідали на запитання", — передає видання слова одного з кураторів.

Глядачів пригощають безплатною греxкою з тушонкою та чаєм. Деякі гріються у туалетах.

На концерті виступатимуть найбільш "патріотичні" російські артисти: гурт "Любе", Олег Газманов та Shaman. Співатимуть також "Руки вверх", Філіп Кіркоров, Стас Михайлов, Григорій Лепс та Микола Басков.

Крім того, на оглядовому майданчику Воробйових гір встановили триметровий металевий паркан, за яким стирчить антена зеленого кольору. За парканом стоять вантажівки камуфляжного забарвлення, схожі на військову техніку.

На думку військових експертів, на майданчику поставили систему радіоелектронної боротьби та розмістили військових.

Концерт відкрив російський актор та пропагандист Володимир Машков, а також виступили кілька поранених учасників війни. Не обійшлося і без виступу Лепса, який заспівав про "Родіна мать зовьот".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як у Зеленського відреагували на звернення путіна.

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