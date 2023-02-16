Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" объяснил решение российского командования стянуть авиацию на границы с Украиной

Украина продолжает страдать от массированных ракетных ударов со стороны рф, которая, к тому же, сосредоточила около 400 самолетов и 300 вертолетов у границы с нашей страной. Союзники дают нам больше боеприпасов и средств ПВО, но с авиацией пока — загвоздка.

Тот факт, что россия стянула авиацию к границам Украины, говорит о "кризисе жанра". Первое большое наступление почти годичной давности проводилось агрессором батальоно-тактическими группами. То есть, была комбинация бронетехники, пехоты, артиллерии и систем ПВО. Наступление провалилось – и враг в прошлом году был отброшен из Киевской области и всего севера, из Харьковской области, выбит из Херсона.

На примере Бахмута мы видели немного другую тактику — попытку закидать украинские позиции бесконечным количеством пехоты. Результата нет. Такого, который можно предъявить пропаганде в качестве чего-то ощутимого.

Сейчас усиливают авиацию: вдруг это сработает. Конечно, авиация это серьезно — не стоит их недооценивать. Но украинская ПВО работает эффективно. Ждем новых систем и самолетов от наших союзников…