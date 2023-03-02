Таинственные "диверсанты" на Брянщине: появилась реакция Украины (обновлено)

В Офисе президента ситуацию назвали провокацией со стороны россии

В Украине отреагировали на очередные фейки со стороны россии, которые на сей раз связаны с боями в селе Сушаны Брянской области и перестрелке с якобы украинской диверсионно-разведывательной группой.

В оперативном командовании ВСУ "Север" заявляют, что не знают ничего об инцидентах, происходящих в приграничных районах россии. Об этом они сообщили изданию "Бабель".

В то же время информацию россиян прокомментировал спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук. В своем Telegram-канале он написал следующее:

"Похоже, что информационную операцию рашисты не согласовали с руководством Брянщины и после каждого вброса от рашистских военкоров об "убийствах гражданских", "обстреле школьного автобуса", "захвате заложников" — местные чиновники опровергают эту информацию. Выходит забавно, как в басне Крылова "Лебедь, Щука и Рак"".

В Главном управлении разведки Украины считают, что столкновения в Брянской области — это процесс продолжения трансформации россии, а также очищения от диктатуры путина, сообщает издание "Суспільне".

"рф сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов. Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и предпринимать какие-то конкретные меры", — заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что ситуация с якобы украинскими ДРГ в россии является провокацией со стороны рф.

"История об украинских ДРГ в россии – это классическая провокация. Совершенно сознательная. россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Между тем партизанское движение в россии становится более сильным и агрессивным. Бойтесь своих партизан…", — подчеркнул Подоляк.

В свою очередь украинский блогер и полковник ВСУ Анатолий Штефан в своем Telegram-канале отметил, что российские СМИ в очередной раз пытаются дискредитировать ВСУ и обвинить их в провокациях на территории рф.

"Но они не учитывают, что воины Сил Обороны Украины никогда не прибегали к провокациям, не прибегают и не будут прибегать. Потому что они – защитники. И отстаивают свое право на свободу и свободную жизнь на собственной земле. Недавно предупреждали о планировании провокации со стороны государства – террориста", — добавил он.

Отметим, что предупреждения от украинских военных о возможных провокациях россиян были еще неделю назад. 2 марта появилась информация от губернатора Брянской области о якобы проникновении ДРГ на территорию Климовского района в село Любечане. Спустя некоторое время он заявил об атаке беспилотников в селе Сушаны и минометном обстреле села Ломковка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты могут готовить новые провокации с использованием флага нашей страны и военной формы ВСУ, чтобы потом обвинить Киев.