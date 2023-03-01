В россии снова заявили, что Украина готовит "грязную бомбу" — назвали новую "цель"

Российская пропаганда делает все возможное, чтобы вылить на Украину как можно больше грязи

В россии взорвались очередным абсурдным заявлением в адрес Украины. В частности, в министерство иностранных дел рф сообщили, что украинская сторона якобы готовит провокацию с "грязной бомбой" в Приднестровье, где несколькими днями ранее объявили об учении военных.

Как пишут росСМИ, такое заявление, ссылаясь на неизвестных блогеров и информацию неких украинских СМИ, сделала представительница дипломатического ведомства мария захарова. По ее словам, в участвующие в "зерновом соглашении" порты одного из регионов Одессы якобы прибыли радиоактивные материалы, которые в дальнейшем якобы будут использованы для провокаций.

Также она отметила, что маркировка на "химикатах" будто бы на английском языке, а во время приема груза радиоактивная система мониторинга была отключена. Кроме того, захарова предположила, что это могут быть компоненты для изготовления "грязной бомбы", которую украинцы в дальнейшем готовятся использовать на территории Приднестровья.

"Согласно этим данным, 16 февраля контейнеры с радиоактивными веществами и английским языком маркировки были доставлены в порт Черноморска с территории одного из европейских государств. Блогеры выразили обеспокоенность, что мы можем говорить об определенных компонентах для оснащения боеприпасов и даже производства "грязной бомбы", – заявила сторонница кремлевского режима.

Украинская сторона обвинения российских пропагандистов не комментирует.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует реальная опасность провокаций в Приднестровье со стороны российских оккупантов.