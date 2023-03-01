У росії знову заявили, що Україна готує "брудну бомбу" - назвали нову "ціль"

Російська пропаганда робить усе можливе, аби вилити на Україну якомога більше бруду

У росії вибухнули черговою абсурдною заявою на адресу України. Зокрема, у міністерство закордонних справ рф повідомили, що українська сторона нібито готує провокацію з "брудною бомбою" у Придністров'ї, де кількома днями раніше оголосили про навчання військових.

Як пишуть росЗМІ, таку заяву, посилаючись на невідомих блогерів та інформацію з якихось українських ЗМІ, зробила представниця дипломатичного союзу марія захарова. За її словами, до портів одного з регіонів міста Одеси, які беруть участь у "зерновій угоді", нібито прибули радіоактивні матеріали, які в подальшому начебто використовуватимуть для провокацій.

Також вона зазначила, що маркування на "хімікатах" начебто англійською мовою, а під час прийому вантажу радіоактивна система моніторингу нібито була відключена. Крім того, захарова припустила, що це можуть бути компоненти для виготовлення "брудної бомби", які українці в подальшому готуються використати на території Придністров'я.

"Згідно з цими даними, 16 лютого контейнери з радіоактивними речовинами та англійською мовою маркування були доставлені до порту Черноиорсье з території одного з європейських держав. Блогери висловили занепокоєння, що ми можемо говорити про певні компоненти для оснащення боєприпасів та навіть виробництво "брудної бомби", — заявила прибічниця кремлівського режиму.

Українська сторона звинувачення російських пропагандистів не коментує.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент України Володимир Зеленський заявив, що існує реальна небезпека створення провокацій на території Придністров'я з боку російських окупантів.