Таємничі диверсанти на Брянщині: з’явилася реакція України

В Україні відреагували на чергові фейки з боку росії, які цього разу пов’язані з боями у Брянській області та перестрілці з нібито українською ДРГ.

В оперативному командуванні ЗСУ "Північ" заявляють, що не знають нічого про інциденти, що відбуваються в прикордонних районах Росії. Про це вони повідомили виданню "Бабель".

Водночас інформацію росіян прокоментував спікер голови Одеської ОВА Сергій Братчук. У своєму Telegram-каналі він написав таке:

"Схоже, що інформаційну операцію рашисти не погодили з керівництвом Брянщини і після кожного вкидання від рашистських військкорів про "вбивства цивільних", "обстріл шкільного автобуса", "захоплення заручників" — місцеві чиновники спростовують цю інформацію. Виходить кумедно, як у байці Крилова" Лебідь, Щука і Рак"".

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