Укр

Ответственность за стрельбу на Брянщине взял на себя "Русский Добровольческий Корпус" (видео)

Автор
Влад Перязев Влад Перязев
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Бойцы "Русского Добровольческого Корпуса" Новость обновлена 02 марта 2023, 13:08
Бойцы "Русского Добровольческого Корпуса". Фото Скриншот

Ответственность на себя взяло подразделение добровольцев из рф

Появились новые подробности инцидента в Брянской области, куда по данным российской пропаганды якобы проникла украинская ДРГ. Однако впоследствии ответственность на себя взял "Русский Добровольческий Корпус" — подразделение российских добровольцев, воюющих на стороне Украины.

Видео было опубликовано на их официальном канале в Telegram. Там утверждают, что перешли границу россии и Украины. Мужчины на видео заявляют, что пришли на Брянщину, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что вольные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом. По их словам, вскоре они опубликуют большое видео об этой операции:

— "Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об "украинских ДРГ", которые убили детей, взяли заложников, но в то же время спешно пошли и так далее. Все это ложь кремлевских пропагандистов. Российский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные российские люди с оружием в руках могут бороться с режимом", — говорится в сообщении.