путин собирает экстренное заседание Совбеза, написали росСМИ — в кремле отреагировали

В москве эту информацию уже успели опровергнуть

Президент россии владимир путин в ближайшие несколько часов проведет экстренное заседание совета безопасности рф. Причиной такого оперативного собрания стала якобы "атака украинских диверсантов" в Брянской области.

Как пишет российский Telegram-канал "Вёрстка", об этом в четверг, 2 марта, сообщили источник, близкие к силовым структурам рф, отметив, что заседание диктатора пройдет в онлайн-режиме.

"В ближайшие часы путин проведет экстренное заседание Совета безопасности российской федерации", — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что позже пресс-секретарь путина дмитрий песков информацию о проведении экстренного заседания опроверг. По его словам, сегодня его проводить не собираются. Об этом написали РИА "Новости".

"Заседание Совбеза сегодня не планируется", — сказал он, отметив, что мероприятие запланировано на пятницу, 3 марта.

Также он добавил, что из-за ситуации, которая произошла на Брянщине, российский лидер владимир путин отменил свою поездку в Ставропольский край, как планировал ранее.

Напомним, что ранее в сети начали активно распространяться сообщения о якобы "прорыве украинской ДРГ" в брянских селах Сушаны и Любечане, где в заложники были взяты местные жители. В разных источниках говорится о цифрах от нескольких до сотен людей, якобы захваченных "украинской ДРГ".

Ранее "Телеграф" также сообщал, как в Брянской области раздался ряд мощных взрывов в районе воинской части, где дислоцировались оккупационные войска.