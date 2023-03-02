путін збирає екстрене засідання Ради безпеки, написали росЗМІ - у кремлі відреагували

У кремлі цю інформацію вже встигли спростувати

Президент росії володимир путін у найближчі кілька годин проведе екстрене засідання ради безпеки рф. Причиною таких оперативних зборів нібито стала "атака українських диверсантів" у Брянській області.

Як пише російський Telegram-канал "Вёрстка", про це у четвер, 2 березня, повідомили джерела, близькі до силових структур рф, зазначивши, що засідання диктатор проведене в онлайн-режимі.

"У найближчі години путін проведе екстрене засідання Ради безпеки російської федерації", — йдеться у повідомленні.

Варто додати, що пізніше путінський речник дмитро пєсков інформацію щодо проведення екстреного засідання спростував. За його словами, сьогодні його проводити не збираються. Про це написали РІА "Новости".

"Засідання Ради безпеки сьогодні не планується", — сказав він, зазначивши, що захід запланований на п'ятницю, 3 березня.

Також він додав, що через ситуацію, котра трапилася на Брянщині, російський лідер володимир путін скасував свою поїздку до Ставропольського краю, яку планував раніше.

Нагадаємо, що раніше у мережі почали активно ширитися повідомлення щодо начебто "прориву української ДРГ" у брянських селах Сушани та Любечани, де у заручники було взято місцевих жителів. У різних джерелах йдеться про цифри від кількох до сотень людей, яких нібито захопили "українські ДРГ".

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як у Брянській області пролунала низка потужних вибухів у районі військової частини, де дислокувалися окупаційні війська.