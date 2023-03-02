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Відповідальність за стрілянину на Брянщині взяв на себе "Російський Добровольчий корпус" (відео)

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Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
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Бійці "Російського добровольчого корпусу" Новина оновлена 02 березня 2023, 13:04
Бійці "Російського добровольчого корпусу". Фото Скриншот

Відповідальність на себе взяв підрозділ добровольців з рф

З'явилися нові подробиці інциденту у Брянській області, куди за даними російської пропаганди нібито проникла українська ДРГ. Однак згодом відповідальність на себе взяв "Російський Добровольчий Корпус" — підрозділ російських добровольців, які воюють на боці України.

Відео опублікували на їхній офіційному каналі в Telegram. Там стверджують, що перейшов кордон рф та України. Чоловіки на відео заявляють, що прийшли на Брянщину, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом.

Про це заявили безпосередньо на офіційній сторінці підрозділу. За їхніми словами, незабаром вони опублікують велике відео про цю операцію:

— "Прямо зараз на всіх інтернет-ресурсах ви можете побачити новини про "українські ДРГ", які вбили дітей, взяли заручників, але водночас спішно пішли і таке інше. Все це брехня кремлівських пропагандистів. Російський Добровольчий Корпус прийшов до Брянської області, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом", — йдеться у повідомленні.