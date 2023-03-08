Шеф-редактор издания "Лівий Берег" Соня Кошкина прокомментировала громкое видео протеста из Грузии, которое облетело весь мир

Что примечательного в этом видео?

Не то, что маленькая женщина стоит против водомета с флагом Евросоюза.

Это — само собой (извините, но для Украины, Грузии, для всех свободных и достойных людей, это — само собой).

Ее сбивает с ног сильнейший напор воды, она отходит и тут же делает шаг вперед. Не прекращая удерживать флаг.

Важно, что эта женщина не одна. Уже через минуту к ней подбегает парень в красной шапке — поддержать.

Потом еще мужчины — прикрыть спинами. Другие протестующие. Еще и еще.

Женщина продолжает размахивать флагом, но ее уже со всех сторон окружают побратимы. Она не одна. Именно они принимают на себя первый удар водомета.

А флаг Евросоюза — за ценности которого они сейчас борются — реет над ними как символ.

Они вместе.

Едины.

И непобедимы.

Глядя на это видео, я вспоминала Болотную. И очень четко понимала, что бы было, если бы данные события происходили в Москве, Питере, Екатеринбурге, Новосибирске, да где угодно там.

Вышла бы эта женщина. С флагом. Против водомета.

Ее бы окружила толпа с айфонами.

Они бы селфились. Стримили. Постили видосики. Пилили контент.

Покуда ее бы сбивали с ног и потом — вязали.

Ни одна с*ка не встала бы рядом, ни один бы не прикрыл собственной спиной. Контент дороже.

Вот вам и ответ.

Антропологический.

П.с. Президент Грузии уже заявила, что цитирует преступный закон об "иноагентах". Парламент может вето преодолеть (так уже случалось). Надеюсь, этого не будет. Но если да, не сомневаюсь, что братья-грузины выметут его к чертям собачьим. И будут правы. Навсегда выметут из своей страны мск нечисть.

Грузия — маленькая, но гордая страна с достойными людьми, ей никогда не стать Мордором. Антропологически

Пост умышленно написан по-русски.

Источник: Telegam-канал Sonya Koshkina.