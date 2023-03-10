"Шарахалка не виросла": путінську пропагандистку симоньян висміяли за погрози вдарити по Грузії

На думку пропагандистки, вона розкрила "справжню суть" протестів грузинського народу

Масові протести грузинських громадян привертають увагу світової спільноти вже кілька днів поспіль. Не лишилися осторонь і путінські пропагандисти – наприклад, маргарита симоньян, яка пригрозила жителям Тбілісі "шарахнути по них, не розбираючись". Вочевидь, дуже вже припікає у одного із рупорів кремля через незгоду чужого народу із проросійськими законами, котрі хотіли прийняти в Грузії.

Своє бачення ситуації симоньян описала у власному Telegram-каналі. На її думку, весь цей "шухер", яким вона обізвала волевиявлення людей, потрібен лише для того, аби відкрити "другий фронт" проти росії.

Пропагандистка заявила, що "панькатися із Грузією не буде ніхто", а у разі необхідності буде просто здійснено ракетний удар, не розбираючись. Причин для цього вона знайшла одразу кілька, серед яких навіть згадала відсутність у Тбілісі об'єкта, який би зрівнявся із Києво-Печерською Лаврою.

"Ніхто у нас ніколи не вважав і не вважає себе одним народом із грузинами, і російська федерація ніколи не була "Тбіліською Руссю", — в припадку агресії зазначила симоньян, додавши, що "дарма грузини все це затіяли".

симоньян про протести в Грузії

Між тим офіційна позиція уряду Грузії дещо заперечує таке бачення ситуації. Саме 10 березня стало відомо, що депутати парламенту офіційно проголосували за відмову від скандального закону про іноагентів. Цей документ, нагадаємо, пов'язують із кремлівським впливом.

Цікаво, що попереднього вечора протестуючі вкотре збиралися під стінами грузинського парламенту, навіть вимагаючи відставки уряду. Також під час демонстрації грузини демонстративно спалили російський триколор.

Ймовірно, це теж стало однією із причин гніву путінської пропагандистки. Однак, судячи з реакції соцмереж, її погроз ніхто не боїться, а сприймає як черговий маркер безсилля росіян перед змінами, які відбуваються у світі.

Зазначимо, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала позицію протестуючих, закликавши уряд прийняти до уваги вимоги народу. На її думку, законопроєкт про іноагентів демонструє вплив росії, тоді коли країна вже давно обрала для себе шлях у Європу.

"Телеграф" також писав, що спільного може бути між протестами в Грузії та нещодавніми заворушеннями у невизнаному Придністров'ї. Свою позицію озвучив політолог Олексій Голобуцький.