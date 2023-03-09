"Влада має останній шанс": президент Грузії підтримала протестувальників
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Законопроект про іноземних агентів нагадує російську політику, вважає президент Грузії
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників і закликала правлячу партію "Грузинська мрія" відкликати законопроєкт, через який тисячі людей вийшли на демонстрації.
Як розповіла глава держави у коментарі CNN, грузинське суспільство виявилося більш демократичним, ніж влада.
"Це суспільство має право висловлювати свою волю, воно має право сказати, що хоче Європу, і я маю намір підтримувати його у міру своїх максимальних можливостей", — зазначила Зурабішвілі.
За її словами, законопроєкт про іноземних агентів дуже нагадує російську політику, і в Грузії він нікому не потрібен. Також вона виступила проти застосування сили у бік протестувальників, які прийшли, щоби висловити свою позицію.
"Влада має усвідомити, що має останній шанс зменшити прірву з суспільством, яка все більше збільшується. Вона має останній шанс показати, що не є проросійською силою", — додала Зурабішвілі.
Як повідомлялося раніше, протести почалися 7 березня, після того, як у першому читанні було ухвалено законопроєкт про іноземних агентів. Документ за своєю суттю є копією російського аналога, який уже десяток років використовується для придушення інакодумства.
8 березня протестувальники знову вийшли на вулиці, за даними грузинських ЗМІ їх зібралося близько 10 тисяч.