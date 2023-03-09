"Власти имеют последний шанс": президент Грузии поддержала протестующих

Законопроект об иностранных агентах напоминает российскую политику, считает президент Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и призвала правящую партию "Грузинская мечта" отозвать законопроект, из-за которого тысячи людей вышли на демонстрации.

Как рассказала глава государства в комментарии CNN, грузинское общество оказалось более демократичным, чем власть.

"Это общество имеет право выражать свою волю, оно имеет право сказать, что хочет Европу, и я намерена поддерживать его по мере своих максимальных возможностей", — отметила Зурабишвили.

По ее словам, законопроект об иностранных агентах очень напоминает российскую политику и в Грузии он никому не нужен. Также она выступила против применения силы в сторону протестующих, которые пришли, чтобы высказать свою позицию.

"Власть должна осознать, что имеет последний шанс уменьшить пропасть с обществом, которая все больше увеличивается. Она имеет последний шанс показать, что не является пророссийской силой", — добавила Зурабишвили

Как сообщалось ранее, протесты начались 7 марта, после того, как в первом чтении был принят законопроект об иностранных агентах. Документ по своей сути является копией российского аналога, который уже десяток лет используется для подавления инакомыслия.

8 марта протестующие вновь вышли на улицы, согласно данным грузинских СМИ их собралось около 10 тысяч.