С флагами Грузии, ЕС и Украины: в Тбилиси тысячи людей снова вышли на протест (видео)

Протестующие растянулись на четыре квартала

В столице Грузии Тбилиси второй день продолжаются масштабные протесты против закона об иностранных агентов, который является копией российского аналога.

Как сообщает местное издание Paper Kartuli, в настоящее время на площади перед зданием парламента собралось более 10 тысяч человек.

Отмечается, что толпа растянулась вдоль проспекта Руставели от площади Свободы до улицы Леси Украинки.

Как видно на многочисленных видео, которые появились в сети, люди пришли на площадь с флагами Грузии, однако некоторые из них держат флаги ЕС, США и Украины.

При этом на площади непосредственно перед парламентом даже звучал украинский гимн.

Как сообщалось ранее, протесты начались 7 марта, после того, как в первом чтении был принят законопроект об иностранных агентах. Документ по своей сути является копией российского аналога, который уже десяток лет используется для подавления инакомыслия.

В ходе массовых демонстраций силовики для разгона протестующих применили водомет, слезоточивый газ и резиновые пули, в ответ их забросали бутылками с зажигательной смесью. Президент страны Саломе Зурабишвили после этого записала обращение, в котором пообещала наложить вето на документ вне зависимости от того, как по нему будет голосовать парламент.