"Жара" в Тбилиси: в ход пошли "коктейли Молотова" и резиновые пули (видео)

Люди в Тбилиси отказываются расходиться

Ситуация возле парламента Грузии, где проходят масштабные протесты против принятия так называемого "российского закона", продолжает накаляться.

Как сообщает "Радио свобода", уже известно о том, что десяткам протестующих понадобилась помощь медиков, большинство из которых пострадали от слезоточивого газа.

На место прибыли около 112 сотрудников скорой помощи, которые в основном заняты тем, что промывают глаза пострадавшим.

Вместе с тем, в сети появляется все больше видео, на которых видно, что столкновения ужесточаются, а силовики вовсю задействовали водометы. При этом также появилась информация об использовании ими резиновых пуль.

В свою очередь демонстранты забросали силовиков бутылками с зажигательной смесью.

Тем не менее свежие видеозаписи подтверждают, что люди от здания парламента отходить не собираются и их стало еще больше.

Стоит отметить, что президент страны Саломе Зурабишвили уже записала обращение к грузинам и пообещала ветировать скандальный законопроект.

Напомним, в конце февраля грузинские депутаты из партии "Сила народа", которую называют антизападной, представили законопроект об обязательной регистрации "иностранных агентов". То есть физических и юридических лиц, включая СМИ и общественные организации, которые получают финансирование от других стран. По сути этот документ является копией российского аналога.

Как сообщалось ранее, ранее экс-президент Грузии Михеил Саакашвили обвинил власти страны в пророссийской позиции и поддержке кремля.