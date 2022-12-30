"Нейтралитетом здесь и не пахнет": Саакашвили объяснил, что не так с позицией Грузии по Украине

Саакашвили убежден, что в такой войне нейтралитет сохранять просто невозможно

Грузия не сохраняет нейтральную позицию по поводу войны в Украине, ведь в таком мощном военном противостоянии нейтральность просто невозможна.

Такое мнение в интервью "УП" озвучил экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, комментируя позицию страны насчет российско-украинской войны.

"Это не нейтральная позиция. Нейтральности в такой войне быть не может. Сейчас появилась информация, что в Грузию собирается приехать (заместитель главы администрации президента рф – Ред.) Сергей Кириенко, если уже не приехал – один из главных идеологов этой войны", – объяснил он.

Саакашвили также напомнил о решении российского министерства иностранных дел об отмене визового режима для граждан Грузии. По его словам, сейчас российские официальные лица и пропагандисты регулярно хвалят грузинские власти за то, что они держат Саакашвили за решеткой. Кроме того, Грузия официально была исключена из списка недружественных в рф государств, хотя туда сейчас входит около половины мира. В то же время по состоянию на сегодняшний день в Грузии официально работают российские пропагандистские каналы, в том числе на грузинском языке.

Также он добавил, что официальный Тбилиси ни разу негативно не высказался по поводу агрессии рф против Украины. Более того, он постоянно комментирует действия и решения Киева в издевательском тоне, поэтому о нейтралитете здесь не может быть и речи.

"Грузинские власти обвиняют не только Зеленского, что он меня якобы выслал со спецоперацией и с задачей развязать войну. Но в последнее время они обвиняют еще и США, что четко показывает вектор. И о каком нейтралитете мы говорим, когда рождественское село перед Президентским дворцом в Тбилиси власти Грузии официально назвали "российским селом", — подытожил он.

Саакашвили также добавил, что грузины испытывают огромную неприязнь к нашествию переселенцев из россии, до такой степени, что власти страны намерены ввести уголовную ответственность за русофобские высказывания и действия.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Михеил Саакашвили прокомментировал свое отравление, подчеркнув, что его пытались убить по заказу кремля и лично диктатора владимира путина.