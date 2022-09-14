Второй фронт против россии: начнет ли Грузия войну с рф, политолог оценил шансы

Владимир Фесенко пессимистично оценивает развертывание вооруженного противостояния

Сценарий развертывания реальных военных действий в Грузии против россии (или на границах стран) по деоккупации Абхазии и Южной Осетии маловероятен, а соответствующие заявления представителей грузинской правящей партии являются ничем иным, как политическими играми внутри страны.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал политолог Владимир Фесенко.

Отметим, накануне представитель партии власти Грузии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране готовы провести опрос (или референдум) среди населения по поводу открытия второго фронта с россией.

"Я бы сейчас сдержанно относился к таким инициативам. Понимаете, во-первых, если хотят открывать второй фронт, об этом публично не объявляют и референдумы по этому поводу не проводят. Во-вторых, мы же знаем позицию нынешнего грузинского правительства: они не хотят ссориться с россией Наоборот, хотят зарабатывать на особых отношениях с рф. Некоторые представители нынешней правящей партии в Грузии не то, что такие уж и пророссийские, а просто прагматично относятся к отношениям с россией, не выходя за ценностные позиции. В частности, в вопросе оккупации части грузинских территорий. Нет, их интересуют деньги", — считает эксперт.

Он добавил, что одним из мотивов поведения правительства Грузии является страх, что россия может начать военную операцию против грузин, которые наверняка не смогут выстоять. "В отличие от Украины и украинских Вооруженных Сил, как и показал 2008 год. В случае с Грузией разница потенциалов еще более заметна, мощнее. Выстоять им будет крайне тяжело. Поэтому они опасаются этого и не хотят рисковать", — пояснил Фесенко.

По словам политолога, среди провластных политиков Грузии сейчас сочетаются два мотива — прагматичный и меркантильный, а "разговоры о референдуме являются попыткой нейтрализовать критические настроения в грузинском обществе". "В котором льется очень много критики в адрес нынешнего правительства за его пассивную позицию относительно войны между россией и Украиной. Сейчас те люди, которые недавно были в Грузии (я об этом знаю по личным каналам и даже по российским источникам, уже также публичны некоторые видео оттуда) некоторые видео оттуда) и возвращаются, я их цитирую на языке оригинала: "Я не понял, куда попал — в Грузию или в Украину. Повсюду украинские флаги, отношение к россиянам очень плохое, агрессивное". Вот такие настроения в грузинском обществе", — сказал он.

Также Фесенко рассказал, что в Грузии общество морально и политически поддерживает Украину. И напомнил, что еще с 2014 года в украинской армии воюют грузины, "а сейчас их стало больше".

"Продолжается поддержка Украины и критика правительства за то, что оно недостаточно помогает украинцам. В частности, с точки зрения санкций против россии. Там есть еще проблемы в отношениях с оппозицией, которые создали препятствия в не получении Грузией статуса кандидата в члены ЕС. В отличие от Украины и Молдовы. Так что, как мне кажется, все эти заявления о референдуме являются попыткой перевести эту дискуссию в другую плоскость. Это политическая тактика и не более того", — резюмировал Владимир Фесенко.

Напомним, вместе с тем пока страны НАТО готовятся к длительному противостоянию Украины и России и заявляют о своей поддержке, в Европе вспомнили о военных возможностях россии. Так, Эберхард Цорн, генерал и генеральный инспектор немецкой армии, ранее отмечал: у россии масштабные военные запасы и россияне могут открыть второй фронт в случае необходимости.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что у россии может возникнуть "снарядный голод" уже до конца года. Изнашиваются также и стволы их орудий. Украине тем временем обещают новую военную помощь.