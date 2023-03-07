"Спека" у Тбілісі: у хід пішли "коктейлі Молотова" та гумові кулі (відео)

Люди у Тбілісі відмовляються розходитися

Ситуація біля парламенту Грузії, де відбуваються масштабні протести проти ухвалення так званого "російського закону", продовжує розпалюватися.

Як повідомляє "Радіо свобода", вже відомо про те, що десяткам протестувальників знадобилася допомога медиків, більшість із яких постраждали від сльозогінного газу.

На місце прибули близько 112 співробітників швидкої допомоги, які переважно зайняті тим, що промивають очі постраждалим.

Разом з тим, у мережі з’являється все більше відео, на яких видно, що зіткнення посилюються, а силовики пустили в дію водомети. Також з’явилася інформація про використання ними гумових куль.

Своєю чергою демонстранти закидали силовиків пляшками із запальною сумішшю.

Проте свіжі відеозаписи підтверджують, що люди від будівлі парламенту відходити не збираються, і їх побільшало.

Варто зазначити, що президент країни Саломе Зурабішвілі вже записала звернення до грузинів і пообіцяла ветувати скандальний законопроєкт.

Нагадаємо, наприкінці лютого грузинські депутати з партії "Сила народу", яку називають антизахідною, представили законопроєкт щодо обов’язкової реєстрації "іноземних агентів". Тобто фізичних та юридичних осіб, включаючи ЗМІ та громадські організації, які отримують фінансування від інших країн. По суті, цей документ є копією російського аналога.

Як повідомлялося раніше, раніше експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі звинуватив владу країни в проросійській позиції та підтримці кремля.