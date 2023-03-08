З прапорами Грузії, ЄС та України: у Тбілісі тисячі людей знову вийшли на протест (відео)

Протестувальники розтягнулися на чотири квартали

У столиці Грузії Тбілісі другий день продовжуються масштабні протести проти закону про іноземних агентів, який є копією російського аналога.

Як повідомляє місцеве видання Paper Kartuli, наразі на площі перед будівлею парламенту зібралося понад 10 тисяч осіб.

Зазначається, що натовп розтягнувся вздовж проспекту Руставелі від площі Свободи до вулиці Лесі Українки.

Як видно на численних відео, що з’явилися у мережі, люди прийшли на площу із прапорами Грузії, проте деякі з них тримають прапори ЄС, США та України.

При цьому на майдані безпосередньо перед парламентом навіть звучав український гімн.

Як повідомлялося раніше, протести почалися 7 березня, після того, як у першому читанні було ухвалено законопроєкт про іноземних агентів. Документ за своєю суттю є копією російського аналога, який уже десяток років використовується для придушення інакодумства.

У ході масових демонстрацій силовики для розгону протестувальників застосували водомет, сльозогінний газ та гумові кулі, у відповідь їх закидали пляшками із запальною сумішшю. Президент країни Саломе Зурабішвілі після цього записала звернення, в якому пообіцяла накласти вето на документ незалежно від того, як щодо нього голосуватиме парламент.