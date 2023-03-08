Геть російські закони: що треба знати про протести у Грузії

Замість реформ для вступу в ЄС грузини отримали переймання російського досвіду у придушенні інакомислення

У Грузії знову спалахнули протести — цього разу грузинів обурив "законопроєкт про іноагентів", такий самий, який вже десять років використовує росія для придушення інакомислення.

Тисячі мітингарів не розходилися попри водомети та сльозогінний газ, тримаючи прапори Євросоюзу та України, натякаючи, що їхня мрія про зближення із Заходом не перетинається з "Грузинською мрією". Тим більше, що законопроєкт вже розкритикував ЄС, який пів року тому відмовив Грузії у статусі кандидата на вступ.

Що відбувається у Тбілісі

Протести у Тбілісі 7 брезезня. Фото: Tamara Gurchiani (Twitter), OnGeLive (Twitter),

У Тбілісі у вівторок ввечері тисячі протестувальників вийшли під будівлю парламенту з прапорами, Грузії, Євросоюзу та України після того, як парламент підтримав у першому читанні проєкт закону про "іноземних агентів". Дехто кидав каміння та димові шашки, протестувальники штурмували барикаду біля входу до парламенту та знесли її.

На відеозаписах видно, як протестувальники скандували "Геть російські закони".

Протести у Тбілісі 7 брезезня. Фото: Miro Mamulashvili (Twitter), Robert Ananyan (Twitter), Radio Tavisupleba (Twitter)

Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ, намагаючись розігнати демонстрантів. Залучили спецпризначенців та патрульну поліцію, громадян затримували.

Деякі протестувальники падали на землю та кашляли. Людям, які постраждали від дії сльозогінного газу, надавали допомогу на сходах біля будівлі парламенту.

Агентство "Новости-Грузия" повідомило про затримання 66 учасників акції. Лідера партії "Гірчі – більше свободи" Зураба Джапарідзе побили під час затримання. Це було зафіксовано камерами кількох телеканалів.

Опозиція своєю чергою анонсувала продовження протестів перед будівлею уряду Грузії сьогодні в другій половині дня.

Закон, продиктований москвою

Наприкінці лютого грузинські депутати з партії "Сила народу", яку називають антизахідною, представили законопроєкт щодо обов’язкової реєстрації "іноземних агентів", передає грузинське "Радіо Свобода".

Це зачепить ЗМІ та громадські організації. Будь-які організації, які отримують понад 20% свого фінансування з-за кордону, повинні були реєструватися як "іноземні агенти", інакше їм загрожує значний штраф.

Це нагадує закон 2012 року у рф, який використовується для придушення інакомислення.

У вівторок ввечері законопроєкт пройшов перше читання в парламенті. Він ще має пройти друге та третє читання, але має підтримку керівної партії "Грузинська мрія". Очікується, що парламент його схвалить.

Президент Саломе Зурабішвілі заявила, що вона на боці протестувальників та пообіцяла накласти вето:

"Ви представляєте вільну Грузію, Грузію, яка бачить своє майбутнє на Заході, і нікому не дозволите це майбутнє забрати", — сказала вона у зверненні.

Хто кого: мрія грузинів про ЄС vs "Грузинська мрія" Іванішвілі

Згідно з останніми опитуваннями, 85% грузинів підтримують членство в ЄС, європейська перспектива офіційно закріплена у конституції.

Але у Грузії з 2012 року керівною партією є "Грузинська мрія". Засновник партії, колишній голова та екс-прем’єр-міністр Бідзіна Іванішвілі має тісні зв’язки з росією, де він нажив мільярдні статки в дев’яностих. Саме Іванішвілі в Грузії вважають "сірим кардиналом" та "ляльководом" правлячої партії.

З 2012 партія "Грузинська мрія" не змогла продемонструвати відданість європейським прагненням та, навпаки, зближується з москвою, передає "Politico". Окрім того, Тбілісі не підтримав санкції Заходу після вторгнення рф до України та догоджає кремлю, скориставшись можливістю експортувати товари в рф.

У червні 2022-го року Європарламент відмовив Грузії та не надав статус кандидата на вступ в Євросоюз. У цей самий час статусу кандидата на членство отримали Україна та Молдова.

Брюссель вимагав виконати кілька умов:

деолігархізувати політичне життя (скоротити вплив на політичні процеси Іванішвілі );

політичне життя (скоротити вплив на політичні процеси ); наполягає на проведенні глибинної реформи у судовій системі, що має забезпечити незалежність судів.

Офіс верховного представника ЄС Жозепа Борреля вже попередив про наслідки для Грузії у разі прийняття закону про "іноагентів":

"Це суперечить заявленій меті Грузії стати членом Євросоюзу. Його остаточне прийняття може мати серйозні наслідки для відносин між нами", — сказав Боррель.

Як повідомляв "Телеграф", відмова надати статус кандидата на вступ викликала протести у Тбілісі. Люди виходили на "Марш за Європу" через те, що уряд не хоче, щоб нав’язливі реформи ЄС похитнули стосунки із кремлем.