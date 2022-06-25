Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілля Куса спеціально для "Телеграфу" проаналізував ситуацію з неотриманням Грузією статусу кандидата в ЄС

Україна та Молдова отримали 23 червня статус країн-кандидатів у члени Євросоюзу.

А ось Грузія залишилася за бортом. Із цього приводу від грузинського керівництва вже звучали звинувачення на адресу українських політиків. Особливо дісталося голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії. Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив Арахамію у тому, що той нібито особисто їздив до США та Європи, вимагаючи, щоб Грузії не надавали статусу кандидата в члени ЄС.

Арахамія відповів. І продовжив наступ на грузинську владу, відповідним чином прокоментувавши протести, які сколихнули зараз Грузію.

Опозиція вимагає, щоб уряд партії "Грузинська мрія" на чолі з Гарібашвілі, який, на думку протестуючих, зриває євроінтеграцію, пішов у відставку. Інакше 3 липня у центрі Тбілісі може з’явитися наметове містечко та розпочатися безстроковий мітинг із вимогою формування "уряду національної згоди".

Треба визнати, що і грузинська спільнота, і грузинська влада розчаровані рішенням Євросоюзу. Вони вважали, що всі три країни – Україна, Молдова та Грузія – мали "у пакеті" набути статусу кандидатів у член ЄС.

По суті, це рішення Євросоюзу в якомусь сенсі нівелює формат Асоційованого тріо, сформований минулого року. Адже Грузія залишається особняком від Молдови та України. При тому, що ці дві країни, за оцінками низки європейських експертів, навіть менш готові за критеріями вступу до ЄС, ніж Грузія.

Зрозуміло, що все це загострює внутрішньогрузинську політичну ситуацію.

За грузинську опозицію, що вийшла на протести, вписуватимуться європейські політики, сподіваючись на повернення до влади прозахідних еліт. Тих, хто більш інтенсивно і ефективно готові протидіяти рф, а також проводити реформи, необхідні в рамках євроінтеграції — в необхідному для ЄС ключі.

Якщо внутрішньополітична ситуація в Грузії загострюватиметься, якщо протистояння між владою та опозицією посилиться, Євросоюз, безумовно, гратиме на боці опозиції, як він це робив останніми роками.