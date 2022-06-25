Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" проанализировал ситуацию с неполучением Грузией статуса кандидата в ЕС

Украины и Молдова получили 23 июня статус стран-кандидатов в члены Евросоюза.

А вот Грузия осталась за бортом. По этому поводу от грузинского руководства уже звучали обвинения в адрес украинских политиков. Особенно досталось главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Арахамию в том, что тот якобы лично ездил в США и Европу, требуя, чтобы Грузии не предоставляли статус кандидата в члены ЕС.

Арахамия ответил. И продолжил наступление на грузинские власти, соответствующим образом прокомментировав протесты, которые всколыхнули сейчас Грузию.

Оппозиция требует, чтобы правительство партии "Грузинская мечта" во главе с Гарибашвили, срывающее, по мнению протестующих, евроинтеграцию, ушло в отставку. В противном случае 3 июля в центре Тбилиси может появиться палаточный городок и начаться бессрочный митинг с требованием формирования "правительства национального согласия".

Надо признать, что и грузинские общество, и грузинские власти разочарованы решением Евросоюза. Они считали, что все три страны – Украина, Молдова и Грузия – должны были "в пакете" получить статус кандидатов в член ЕС.

По сути, данное решение Евросоюза в каком-то смысле нивелирует формат Ассоциированного трио, сформированный в прошлом году. Ведь Грузия остается особняком от Молдовы и Украины. При том, что эти две страны, по оценкам ряда европейских экспертов, даже менее готовы по критериям к вступлению в ЕС, чем Грузия.

Понятное дело, что всё это обостряет внутригрузинскую политическую ситуацию.

За вышедшую на протесты грузинскую оппозицию будут вписываться европейские политики, в надежде на возвращение к власти прозападных элит. Тех, кто более интенсивно и эффективно готовы противодействовать рф, а также проводить реформы, необходимые в рамках евроинтеграции – в нужном для ЕС ключе.

Если внутриполитическая ситуация в Грузии будет обостряться, если противостояние между властью и оппозицией усилится, Евросоюз, безусловно, будет играть на стороне оппозиции, как он это делал в последние годы.