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Російського репера Noize MС визнали "іноагентом" рф за підтримку України

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Російський репер Іван Алексєєв, більш відомий як Noize MС Новина оновлена 19 листопада 2022, 10:12
Російський репер Іван Алексєєв, більш відомий як Noize MС. Фото instagram.com/noizemc

З 2014 року музикант активно підтримує українців та засуджує путінський режим

Відомий російський репер Іван Алексєєв, який виступає під сценічним псевдонімом Noize MС і активно підтримує Україну, поповнив лави "іноагентів" у себе на батьківщині.

Відповідне рішення Міністерства юстиції рф оприлюднили у п’ятницю, 18 листопада. Так на росії вирішили через те, що артиста нібито фінансує Україна і він займається політичною діяльністю.

Сам Алексєєв уже відреагував на свій новий статус. В Інстаграмі артист матюкливо заявив, що йому, м’яко кажучи, по барабану.

Noize MС Іван Алексєєв

Варто зауважити, що репер неодноразово влаштовував благодійні концерти на підтримку України. Подібна історія пов’язана і з іншим російським репером Oxxxymiron (Мирон Федоров). Ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну, в грудні минулого року у рф заявили, що обидва виконавці у своїй творчості "пропагують негативне ставлення до правоохоронців".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі переполошилися через фото скандального російського актора івана охлобистіна, який активно підтримує режим терору володимира путіна і навіть збирався їхати на війну проти України. Нагадаємо, що після початку вторгнення росії в Україну охлобистін не приховував того, що росіяни є "орками" і порівняв війну з навалою орди.

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