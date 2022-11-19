Укр

Российского рэпера Noize MС призвали "иноагентом" рф за поддержку Украины

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Российский рэпер Иван Алексеев, более известный как Noize MС Новость обновлена 19 ноября 2022, 10:12
Российский рэпер Иван Алексеев, более известный как Noize MС. Фото instagram.com/noizemc

С 2014 года музыкант активно поддерживает украинцев и осуждает путинский режим

Известный российский рэпер Иван Алексеев, выступающий под сценическим псевдонимом Noize MС, который активно поддерживает Украину, пополнил ряды "иноагентов" у себя на родине.

Соответствующее решение Министерства юстиции рф обнародовали в пятницу, 18 ноября. Так на россии решили из-за того, что артиста якобы финансирует Украина и он занимается политической деятельностью.

Сам Алексеев уже отреагировал на свой новый статус. В Инстаграме артист матерно заявил, что ему, мягко говоря, по барабану.

Noize MС Иван Алексеев

Стоит заметить, что рэпер не единожды устраивал благотворительные концерты в поддержку Украины. Подобная история связана и с другим российским рэпером Oxxxymiron (Мирон Федоров). Еще до полномасштабного вторжения россии в Украину, в декабре прошлого года в рф заявили, что оба исполнителя в своем творчестве "пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети переполошились из-за фото скандального российского актера ивана охлобыстина, активно поддерживающего режим террора владимира путина и даже собирался ехать на войну против Украины. Напомним, что после начала вторжения россии в Украину охлобыстин не стал скрывать того, что россияне являются "орками" и сравнил войну с нашествием орды.

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