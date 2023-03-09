Гимн Украины, танцы под сигнализацию и перевернутые полицейские авто: что происходит на протестах в Грузии (видео)

Людей разгоняют слезоточивым газом, но они не собираются расходиться

Протесты в Грузии, которые начались из-за резонансного "российского закона", перешли в активные столкновения между силовиками и демонстрантами.

Как видно на видеозаписях, обнародованных telegram-каналом NEXTA, полиция активно использует слезоточивый газ, при этом поступает информация о том, что некоторые протестующие получили пулевые ранения.

На отдельных кадрах видно, что полицейские включили специальную сирену, которой попытались разогнать людей, однако те устроили массовые танцы под ее звуки.

В других местах в Тбилиси протестующие блокируют транспорт силовиков и забрасывают его камнями и переворачивают полицейские автомобили.

Несмотря на то, что протестующих разгоняют слезоточивым газом, они, похоже, расходиться не намерены.

Известно также, что протесты поддержали и жители Батуми, которые начали демонстрацию под звуки гимна Украины.

Как сообщалось ранее, протесты начались 7 марта, после того, как в первом чтении был принят законопроект об иностранных агентах. Документ по своей сути является копией российского аналога, который уже десяток лет используется для подавления инакомыслия.

8 марта протестующие вновь вышли на улицы, согласно данным грузинских СМИ их собралось около 10 тысяч.