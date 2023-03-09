Гімн України, танці під сигналізацію та перевернені поліцейські авто: що відбувається на протестах у Грузії (відео)

Людей розганяють сльозогінним газом, але вони не збираються розходитися

Протести в Грузії, які почалися через резонансний "російський закон", перейшли в активні зіткнення між силовиками та демонстрантами.

Як видно на відеозаписах, оприлюднених telegram-каналом NEXTA, поліція активно використовує сльозогінний газ, при цьому надходить інформація про те, що деякі протестувальники отримали кульові поранення.

На окремих кадрах видно, що поліцейські увімкнули спеціальну сирену, якою спробували розігнати людей, проте ті влаштували масові танці під її звуки.

В інших місцях у Тбілісі протестувальники блокують транспорт силовиків і закидають його камінням та перевертають поліцейські автомобілі.

Попри те, що протестувальників розганяють сльозогінним газом, вони, схоже, не мають наміру розходитися.

Відомо також, що протести підтримали й жителі Батумі, які розпочали демонстрацію під звуки гімну України.

Як повідомлялося раніше, протести почалися 7 березня, після того, як у першому читанні було ухвалено законопроєкт про іноземних агентів. Документ за своєю суттю є копією російського аналога, який уже десяток років використовується для придушення інакодумства.

8 березня протестувальники знову вийшли на вулиці, за даними грузинських ЗМІ їх зібралося близько 10 тисяч.