"Вконец оборзели": медведев прокомментировал инцидент с американским БПЛА в Черном море

Бывший российский президент в очередной раз демонстрирует чудеса местной "дипломатии"

Умышленное повреждение российскими пилотами американского БПЛА MQ-9 Reaper, которое произошло над акваторией Черного моря, продолжает быть горячей темой в повестке дня. К комментированию ситуации присоединился и экспрезидент рф дмитрий медведев, который заявил, что дрон сбили "над российской территорией". Также политик пригрозил некоторым американским сенаторам возможной расправой.

Свое видение инцидента медведев описал в собственном Telegram-канале на третий день после сбития БПЛА. По его мнению, американцы нарушили российское воздушное пространство, прислав в Крым свой дрон. При этом он признает, что никаких международных или даже внутрироссийских документов, регламентирующих поведение сторон в этой ситуации, пока нет.

"Краткие выводы: международной конвенции на эту тему нет. Чикагская конвенция 1944 года и другие международные документы эти вопросы не регулируют. Кстати, напомню, американцы разрушили Договор по открытому небу, который давал право на военные инспекции", — заявил Дмитрий Медведев.

В своих размышлениях политик ссылается на Воздушный кодекс рф, согласно которому устанавливаются отдельные зоны — запрещенные, опасные или ограниченные для полетов воздушных судов. По его мнению, БПЛА тоже должны подчиняться этим правилам, "особенно в период боевых действий".

"Это часть нашей территории, на которую распространяется наш суверенитет, — гордо соврал медведев. — В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно".

При этом он добавил, что контакты с американскими военными россии все же нужны. Особенно на фоне заявлений отдельных сенаторов, предлагающих сбивать российские самолеты. медведев косвенно пригрозил таким политикам, что с ними может произойти что-то плохое — например, "авиационные происшествия".

Полный текст реакции медведева

Стоит отметить, что дмитрий медведев во многом сказал неправду. Хотя бы насчет территории, где произошла "схватка" беспилотника и российских Су-27. Американцы заявляли, что это случилось в международных водах. Военно-воздушные силы США даже показали карту инцидента. На этом фоне очень смешным выглядит то, что россияне говорят, будто бы нашли беспилотник у берегов Севастополя.

Карта места, где был сбит американский дрон Reaper

Если обратиться к карте с морскими границами стран в Черноморской акватории, то ясно видно, что инцидент имел место на условном пересечении границ украинской, турецкой и даже болгарской территорий. И то, что россия едва ли не единственная в мире считает Крым, а следовательно и воды вокруг него своими, не дает права кремлевским политикам нарушать международное законодательство.

Карта морских границ стран в Черном море

Достаточно логичным на этом фоне выглядит реакция соцсетей на высказывание дмитрия медведева. Большинство интернет-пользователей смеются над риторикой политика, вспоминая о его возможной любви к алкоголю.

Следует отметить, что обвинил американцев в инциденте еще один рупор кремля – глава МИД рф сергей лавров. По его словам, все страны были предупреждены о том, какие воздушные зоны закрыты для пролета.

При этом в США уверяют, что даже если россия первой получит обломки MQ-9 Reaper со дна Черного моря, никакой информации она не узнает. Военные успели стереть все данные, прежде чем дрон был сбит.