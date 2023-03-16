Инцидент с американским дроном: лавров заявил, что США сами виноваты

лавров набросился на США с обвинениями

После сбития американского беспилотника над Черным морем в россии решили еще и наброситься с обвинениями на США. Там уличили американцев в несоблюдении установленных россией ограничения.

Об этом пишет "NV" со ссылкой на российский пропагандистов.

Так, в комментарии росСМИ глава МИД россии сергей лавров на фоне инцидента над Черным морем заявил, что что США якобы "полностью игнорируют тот факт", что после начала войны российские военные объявили соответствующие районы Черного моря "районами с ограниченным статусом для использования любой авиации".

"Любые инциденты, провоцирующие столкновение между двумя крупными ядерными государствами, всегда представляют большой риск", — передает издание слова лаврова.

Напомним, что 14 марта в небе над нейтральными водами (в 120 км от территории оккупированного Крыма) российские истребители повредили американский разведывательный БПЛА Reaper MQ-9. Результатом стало его падение и затопление в море. В россии пытаются отрицать свои агрессивные действия, однако в США уже заявили, что покажут, как российский самолет сбил их беспилотник, благодаря записи видео с бортовых камер.