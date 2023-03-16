Інцидент з американським дроном: лавров заявив, що США самі винні

лавров накинувся на США зі звинуваченнями

Після збиття американського безпілотника у небі над Чорним морем у росії вирішили ще й накинутися зі звинуваченнями на США. Там поскаржилися, що американці не дотримуються встановлених росією обмежень.

Про це пише "NV", з посиланням на російських пропагандистів.

Так , у коментарі росЗМІ глава МЗС росії сергій лавров на тлі інциденту над Чорним морем заявив, що США "повністю ігнорують той факт", що після початку війни російські військові оголосили відповідні райони Чорного моря "районами з обмеженим статусом для використання будь-якої авіації".

"Будь-які інциденти, які провокують зіткнення між двома великими ядерними державами, завжди становлять великий ризик", — передає видання слова лаврова.

Нагадаємо, що 14 березня у небі над нейтральними водами (за 120 км від території окупованого Криму)російські винищувачі здійснили агресивний перехоплення американського розвідувального БПЛА MQ-9 . Результатом стало його падіння та затоплення у морі. У росії намагаються заперечувати свої агресивні дії, однак у США вже заявили, що покажуть, як саме російський літак збив їхній безпілотник завдяки запису відео з його бортових камер.