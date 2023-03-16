Збиття безпілотника США над Чорним морем: у NBC озвучили причини агресії росії

Офіційно Вашингтон не підтверджує навмисність дій російських пілотів

Вище російське політичне керівництво могло погодити агресію пілотів Су-27 у Чорному морі проти розвідувального БПЛА MQ-9 Reaper. До таких висновків прийшли одразу троє американських чиновників, наближених до розвідки.

У коментарі телеканалу NBC вони заявили, що у Кремлі не могли не знати про плани військових щодо збиття безпілотника. Скидання реактивного палива на бойову "пташку" мало для росіян свої причини.

За словами одного із чиновників, кого цитує видання, російські провладні особи мали намір "бути агресивними щодо перехоплення". Основною метою атаки на MQ-9 Reaper могло стати бажання збити безпілотник з курсу або ж вимкнути його геолокаційні функції, аби зрештою вивести з ладу його системи спостереження.

Ознак того, що наказ міг надходити від самого путіна, начебто немає — принаймні, про це американські джерела повідомляти не поспішають. Але слова "найвище керівництво кремля" все одно звучить у їх інсайдах.

Слід зазначити, що речника Ради нацбезпеки США Джон Кірбі тим часом підтвердив, що наближення російських літаків до безпілотника було навмисним. Однак у Білому домі не поспішають підтверджувати, що ймовірне зіткнення із дроном, яке призвело до його пошкодження, задумали наперед. Не виключено, що причиною цього могла стати "некомпетентна поведінка" російського пілота.

Нагадаємо, що початково в рамках інциденту йшлося про скидання Су-27 палива поблизу американського БПЛА. Однак пізніше, під час перегляду відео з камер спостереження, американці дізналися, що росіяни здійснювали ці дії безпосередньо над MQ-9.

"Телеграф" поспілкувався з кількома політичними та військовими експертами, аби зрозуміти, які наслідки подібний вчинок може мати для рф.