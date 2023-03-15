Росіяни нічого не дізнаються: у США розповіли, що зробили з БПЛА перед катастрофою у Чорному морі

Уламки БПЛА більше не становлять жодної розвідувальної цінності

Перед тим, як утопити збитий безпілотник MQ-9 Reaper у Чорному морі, американці встигли видалити з нього всі дані. Тому якщо росія підніме збитий БПЛА, то все одно не отримає жодної інформації.

Про це повідомляє CNN із посиланням на двох американських чиновників. А голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що безпілотник "більше не уявляє" жодної розвідувальної цінності.

Нагадаємо, що аварія американського БПЛА сталася після того, як російські винищувачі спочатку скинули перед дроном авіаційне паливо, а потім пошкодили його гвинт. Відразу після того, як американський БПЛА почала падати, фахівці зробили всі необхідні кроки для видалення програмного забезпечення.

"Що стосується втрати будь-яких важливих розвідданих та іншого. Як завжди, ми зробимо — і ми зробили — пом’якшувальні заходи. Тому ми абсолютно впевнені, що все, що мало цінність, більше таким не є", — повідомив Марк Міллі.

Також він підкреслив, що в Чорному морі США не мають жодних кораблів ВМС, а сам БПЛА знаходиться на глибині від чотирьох до п’яти тисяч футів (1,2-1,5 кілометра). Тому спроби підняти свій дрон із дна моря будуть "вкрай складними та тривалими" для американців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США змоделювали момент збиття свого БПЛА російськими винищувачами. Також американці зазначили, що росіяни останнім часом дуже часто намагаються перехопити американську авіацію над акваторією Чорного моря.